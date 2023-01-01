أفخاذ دجاج بالثوم والزنجبيل: وصفة سريعة ولذيذة

أفخاذ دجاج بالثوم والزنجبيل
تعتبر طريقة عمل أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل، من وصفات المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.
قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل، وهي من الاكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 إلى 8 أشخاص، وإلبكم الوصفة بالتفصيل..
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مقادير طريقة عمل أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل:
2 كيلو من أفخاذ دجاج بالجلد، مزال منها العظام فقط
1 كوب شرائح بصل رقيقة
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زنجبيل مقشر مفروم
¼ كوب صوص الصويا
¼ كوب عصير يوسفي أو عصير برتقال طازج
فلفل طازج مطحون
زيت نباتي، للشوي
طريقة عمل أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل:
_ نخلط الدجاج مع البصل، الثوم، الزنجبيل، صوص الصويا، العصير وملعقة صغيرة من الفلفل في كيس بلاستيكي كبير يمكن إغلاقه.
_ نحكم إغلاق الكيس ونقوم برجّه لتغطية الدجاج بالتتبيلة، وندخله البراد لمدة ساعة أو لليلة كاملة.
_ نسخن الشواية إلى درجة متوسطة ألى عالية وندهن الشبكات بالزيت.
_ نشوي شرائح الدجاج مع وضع جانب الجلد لأسفل، حتى تظهر بها علامات الشوي لمدة 5 - 6 دقائق.
_ نقلبها ونستمر في الشوي حتى ينضج الدجاج، لمدة 5 دقائق.
_ نترك الدجاج يرتاح لمدة 5 دقائق، ثم نقدم أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل.
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