أفخاذ دجاج بالثوم والزنجبيل: وصفة سريعة ولذيذة



أفخاذ دجاج بالثوم والزنجبيل أفخاذ دجاج بالثوم والزنجبيل

تعتبر طريقة عمل أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل، من وصفات المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل، وهي من الاكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 إلى 8 أشخاص، وإلبكم الوصفة بالتفصيل..مقادير طريقة عمل أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل:2 كيلو من أفخاذ دجاج بالجلد، مزال منها العظام فقط1 كوب شرائح بصل رقيقة2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم2 ملعقة كبيرة زنجبيل مقشر مفروم¼ كوب صوص الصويا¼ كوب عصير يوسفي أو عصير برتقال طازجفلفل طازج مطحونزيت نباتي، للشويطريقة عمل أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل:_ نخلط الدجاج مع البصل، الثوم، الزنجبيل، صوص الصويا، العصير وملعقة صغيرة من الفلفل في كيس بلاستيكي كبير يمكن إغلاقه._ نحكم إغلاق الكيس ونقوم برجّه لتغطية الدجاج بالتتبيلة، وندخله البراد لمدة ساعة أو لليلة كاملة._ نسخن الشواية إلى درجة متوسطة ألى عالية وندهن الشبكات بالزيت._ نشوي شرائح الدجاج مع وضع جانب الجلد لأسفل، حتى تظهر بها علامات الشوي لمدة 5 - 6 دقائق._ نقلبها ونستمر في الشوي حتى ينضج الدجاج، لمدة 5 دقائق._ نترك الدجاج يرتاح لمدة 5 دقائق، ثم نقدم أفخاذ الدجاج بالثوم والزنجبيل.