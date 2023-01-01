أغلى سيارة خارقة في السعودية .. توقع بكام ؟



بوجاتي CENTODIECI موديل 2024 بوجاتي CENTODIECI موديل 2024

يتسأل الكثير عن مواصفات أغلى سيارة خارقة، ماهو زمن تسارعها مقارنة بالسيارات الاخرى، وماهي الامكانيات والتجهيزات المتاحة التي تجعها قادرة على اقتناص هذا اللقب وخاصة إذا كانت تقدم بسعر خيالي.



ويضم السوق السعودي باقة من السيارات الخارقة المميزة، والتي تنتمي إلى علامات تجارية بارزة في عالم المحركات، ومنها النسخة صاحبة هذا الموضوع وهي بوجاتي CENTODIECI موديل 2024.





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يقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع سعر ومواصفات اغلى سيارة خارقة في السعودية من بوجاتيالمواصفات الفنية لمحرك بوجاتي CENTODIECI موديل 2024تأتي بوجاتي CENTODIECI موديل 2024 بمحرك مكون من 16 اسطوانة، حيث يتمكن من إنتاج 1600 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 1579 حصان، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك.تسارع السيارة بوجاتي CENTODIECI موديل 2024 الخارقةتقدم سيارة بوجاتي CENTODIECI موديل 2024 أداء مذهل من ناحية التسارع والانطلاق، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 420 كيلومتر في الساعة.تجهيزات سيارة بوجاتي CENTODIECI موديل 2024تضم سيارة بوجاتي CENTODIECI موديل 2024 مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح حيث تضم بصمة لإمكانية الفتح والغلق، بالاضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، مع عجلة قيادة تدعم عدد من أوامر التحكم، ومنظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية وفرامل عالية الاداء.زودت سيارة بوجاتي CENTODIECI موديل 2024 بنظام صوتي عالي الاداء، مقاعد كهربائية التحكم، زجاج كهربائي، حساسات حركة، كاميرا، تقنية رصد النقاط العمياء، محدد سرعة تكيفي، نظام تحديد المسار، التعرف على حركة المشاة، فرامل طوارئ، متابعة ضغط الاطارات.تأتي السيارة بوجاتي CENTODIECI موديل 2024 بجنوط رياضية، مع مصدمة تتسم بالصرامة ذات ملامح حادة، بالاضافة إلى وجود سبويلر خلفي عريض، ومفهوم ثنائي الابواب، وفتحات تهوية جانبية واشارات ضوئية LED إلى جانب إضاءة زينون، و4 مخارج للعادم وهيكل رياضي عصري.سعر السيارة بوجاتي CENTODIECI موديل 2024 في السعوديةيبلغ سعر سيارة بوجاتي CENTODIECI موديل 2024 في السوق السعودي نحو 36 ميلون و300 ألف ريال.