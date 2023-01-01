أغرب القوانين حول العالم.. «عقوبة على إطعام الحمام».. في هذه البلد

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يوميا نرى ونسمع العديد من القوانين حول العالم غير المتوقعة، حيث أنه من المعروف أن لكل دولة قوانين تشريعية خاصة بها، ويجب على كل مواطنين هذه الدول الالتزام بها حتى لا يعاقب من يخالفها بالسجن أو دفع غرامات مالية،ولكن هناك قوانين غريبة في بعض دول العالم، أثارت الجدل، لأنها تعتبر أشياء طبيعية في دول أخرى.



أغرب القوانين في دول العالم



ممنوع «إطعام الحمام» في إيطاليا



تبلغ عقوبة من يقوم بإطعام الحمام 700 يورو.

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