أعظم 3 أذكار يحبها الله في العشر من ذي الحجة:



الدكتور عمرو خالد الدكتور عمرو خالد



كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عن أعظم 3 أذكار يحبها الله-سبحانه وتعالى-في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المبارك، مطالبا العبد أن يحافظ عليها في هذه الأيام.



وقال الداعية الإسلامي هناك ثلاثة أذكار غالية جدًا على الله-عز وجل-ويحبها ووصى بها النبي-صلى الله عليه وسلم-في العشر الأوائل من ذي الحجة، مشيرًا إلى أن الذكر الأول هو يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-،" أحب الذكر إلى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير"، والتي تكون بقول" سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله".



وأضاف خالد عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: بأن الذكر الثاني هو حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-،" خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"، ناصحًا بقول هذا الذكر يوم عرفة لأن رسولنا المصطفى كان يقول إن هذا الذكر هو ذكر يوم عرفة تعظيم الله وإجلاله له في هذا اليوم.

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وأوضح الداعية الذكر الثالث، هو ما وصى به النبي وكذلك الصحابة والتابعين وهو ما نقوله في تكبيرات العيد، فكان عبد الله بن عمر يكثر من قوله طوال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وكان يرسل أولاده إلى الأسواق ينادون ويرددون هذا الذكر في الناس، وهذا الذكر هو تكبيرات العيد " الله أكبر ، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد, الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا".وأشار خالد، في ثالث أمر بأنه الذكر طويل ولكنه جميل جدًا يملأ قلب العبد باليقين وهو الذكر الذي كان الإمام الشافعي يوصي به الناس ويقول إنه سنة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-حافظوا عليها.