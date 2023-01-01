أعضاء الكنيست يطالبون بالتحقيق مع يائير نتنياهو بعد فيديو التمرد



يائير نتنياهو يائير نتنياهو



قدم عضوا الكنيست الإسرائيلي، كارين الهرر ويوآف سيجلوفيتز، من حزب "يش عتيد"، اليوم الأحد، التماسا إلى المدعي العام الإسرائيلي عميت أيزمان مطالبين بفتح تحقيق مع يائير نتنياهو ، نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد انتشار فيديو التمرد العسكري .



وجاء في الرسالة أنه "وفقا للمادة 134 (أ) من قانون العقوبات لعام 1977، فإن الشخص الذي ينشر أو يعيد إنتاج منشور ولديه نية التحريض على الفتنة – يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات".



وقال عضوا الكنيست أن "نشر مثل هذا الفيديو بشكل عام وأثناء الحرب بشكل خاص هو عمل خطير في حد ذاته يشكل ضررًا لكل من القوة الوطنية وأمن الدولة الفعلي".

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ونشر مقطع فيديو في نهاية الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، لجندي احتياط، وهو يرتدي قناعًا على ما يبدو، في قطاع غزة، يدعو فيه إلى التمرد والعصيان أوامر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.وبعد نشر الفيديو، الذي شاركه يائير نتنياهو على قناته في تيليجرام، وكتب "لا يستطيع جالانت أن يأمرنا، ولن نستمع إليه أو إلى رئيس الأركان - فقط لنتنياهو".واعتقل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجندي صاحب فيديو التمرد لاستجوابه من قبل الشرطة العسكرية، وذكر جيش الحتلال أن التحقيق ما زال مستمرا.