أعراض وجود أملاح بالبول وطرق علاجه المختلفة



صورة تعبرية صورة تعبرية

تتشكل الأملاح في البول عندما يكون هناك الكثير من المعادن في بول الشخص، وقد لا يكون هناك أي أعراض أو قد تشمل آلام أسفل الظهر والغثيان.



وعندما يكون هناك تراكم مفرط لواحد أو أكثر من المعادن، يمكن أن تتشكل بلورات الملح البول على شكل حصوات، وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.



وعادة، تسبب الأملاح بالبول علامات وأعراض محدودة ما لم تتكون حصوات كبيرة بما يكفي، وعندما يحدث ذلك، قد تمر الحصوة بشكل طبيعي خارج الجسم، أو قد يكون من الضروري إجراء بعض التدخل الطبي للمساعدة في إزالة الحصوة.

قد يعجبك أيضا...

علامات وأعراض الاملاح في البولقد لا تسبب الأملاح بالبول الصغيرة أعراضًا دائمًا، ومع ذلك فإن الشخص الذي يعاني من حصوات بولية أكبر حجمًا، أو حصوات تتحرك عبر المسالك البولية، قد يعاني من مجموعة من الأعراض غير المريحة، بما في ذلك:الدم في البولغثيانآلام أسفل الظهر سواء على الجانب الأيسر أو الأيمنالرغبة المتكررة في التبولصعوبة في التبولحرقان أثناء التبولآلام الحوض وعدم الراحةالبول الغائمرائحة البول الكريهةالحمى، إذا كان الحجر قد تسبب في العدوىأسباب تشكل الأملاح بالبولتتشكل الأملاح بالبول عند وجود عدد كبير من المعادن في البول، وتتشكل أنواع مختلفة من بلورات البول لأسباب مختلفة.في بعض الأحيان، قد يؤدي تناول نظام غذائي غني بالبروتين أو الملح إلى تكوين بلورات البول، الجفاف الناتج عن عدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تكوين بلورات في البول.في بعض الحالات، قد تسبب حالة صحية أساسية ظهور بلورات في البول، وسيحتاج الشخص إلى علاج لهذه الحالة.طرق علاج وجود أملاح في البوليعتمد العلاج على نوع الحجر الذي طوره الشخص أو المعرض لتطوره، وفي بعض الحالات قد يوصي الطبيب بمسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية وينصح الشخص بزيادة تناول السوائل للمساعدة في طرد الحصوات.إذا أصبح الحجر كبيرًا جدًا، فقد يتعين على الطبيب المساعدة في تفتيته، ويمكنهم استخدام عدة طرق مختلفة لتفتيت حجر أكبر، بما في ذلك:تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية، والذي يكسر الحجر إلى قطع صغيرةتنظير المثانة وتنظير الحالب، مما يسمح للطبيب بالعثور على حصوة أكبر وتفتيتها أو إزالتهابضع حصوات الكلى عن طريق الجلد، والذي يسمح للطبيب أيضًا برؤية الحصوات الأكبر حجمًا وإزالتها.