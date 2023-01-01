أعراض مخيفة للزهايمر قد تكون موجودة لديك الآن



الزهايمر الزهايمر

يعد مرض الزهايمر من أخطر المشكلات الصحية حيث أنه لم يتم اكتشاف علاج نهائي له وكل المتاح يساعد فقط في السيطرة على أعرا ض المرض ومنع تدهوره.

قد يعجبك أيضا...

ونعرض لكم أعراض مرض الزهايمر في أولى مراحله المبكرة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ nhs” .الأعراض المبكرةإن العرض الرئيسي لمرض الزهايمر في المراحل المبكرة هو فقدان الذاكرة ولكن بطرق متعددة وللأسف الشديد معظمها أصبح منتشرا في العصر الحديث.وإليكم أبرز أعراض الزهايمر في المراحل الأولى، وهى:نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة.وضع العناصر في غير مكانهانسيان أسماء الأماكن والأشياء.التفكير في إيجاد الكلمة الصحيحة أثناء الكلام او الكتابة.طرح الأسئلة بشكل متكررسوء الحكم والتصرفصعوبة في اتخاذ القراراتيصبح الإنسان أقل مرونة وأكثر ترددًا في تجربة أشياء جديدةتغيرات في المزاج، مثل زيادة القلق أو الانفعال، أو فترات الارتباك فى كثير من الأحيان تكشف الزهايمر