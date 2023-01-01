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أعراض مخيفة للزهايمر قد تكون موجودة لديك الآن

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صورة الخبر: الزهايمر
الزهايمر

يعد مرض الزهايمر من أخطر المشكلات الصحية حيث أنه لم يتم اكتشاف علاج نهائي له وكل المتاح يساعد فقط في السيطرة على أعرا ض المرض ومنع تدهوره.

ونعرض لكم أعراض مرض الزهايمر في أولى مراحله المبكرة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ nhs” .

الأعراض المبكرة
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إن العرض الرئيسي لمرض الزهايمر في المراحل المبكرة هو فقدان الذاكرة ولكن بطرق متعددة وللأسف الشديد معظمها أصبح منتشرا في العصر الحديث.

وإليكم أبرز أعراض الزهايمر في المراحل الأولى، وهى:

نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة.
وضع العناصر في غير مكانها
نسيان أسماء الأماكن والأشياء.
التفكير في إيجاد الكلمة الصحيحة أثناء الكلام او الكتابة.
طرح الأسئلة بشكل متكرر
سوء الحكم والتصرف
صعوبة في اتخاذ القرارات

يصبح الإنسان أقل مرونة وأكثر ترددًا في تجربة أشياء جديدة
تغيرات في المزاج، مثل زيادة القلق أو الانفعال، أو فترات الارتباك فى كثير من الأحيان تكشف الزهايمر

المصدر: موقع “ nhs”

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