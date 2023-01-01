أعراض مبكرة تكشف الانزلاق الغضروفي.. وهذه أهم علاماته

الانزلاق الغضروفي
يعد الانزلاق الغضروفي من المشكلات الصحية التي تستوجب تدخلا طبيا سريعا لمنع تطور الحالة بشكل سيئ.
نعرض لكم أسباب الانزلاق الغضروفي وأعراضه وذلك وفقا لما جاء في موقع NHS.
خدر أو وخز في الكتفين أو الظهر أو الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين
الم الرقبة
مشاكل في ثني أو استقامة ظهرك
ضعف العضلات
ألم في الأرداف أو الوركين أو الساقين إذا كان القرص يضغط على العصب الوركي ( عرق النسا ).
ليس كل الأقراص المنزلقة تسبب أعراضًا. لن يعرف الكثير من الأشخاص أبدًا أنهم قد انزلقوا من القرص.
الأسباب الأخرى لآلام الظهر
في بعض الأحيان، قد يكون ألم الظهر نتيجة لإصابة مثل الالتواء أو الإجهاد ، ولكن في كثير من الأحيان لا يوجد سبب واضح.
نادراً ما يكون سبب آلام الظهر أي شيء خطير.
كيف يمكنك تخفيف الألم الناتج عن الانزلاق الغضروفي بنفسك
يمكن أن يساعد الحفاظ على النشاط وتناول مسكنات الألم في تخفيف الألم الناتج عن الانزلاق الغضروفي.
ابق نشطا
إذا كان الألم سيئًا جدًا، فقد تحتاج إلى الراحة في البداية. لكن ابدأ بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في أقرب وقت ممكن - فهي ستساعدك على التحسن بشكل أسرع.
لا يهم نوع التمرين، فقط قم بزيادة مستوى نشاطك تدريجيًا.
تناول مسكنات الألم
جرب مسكنات الألم المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين للمساعدة في تخفيف الألم.
تناولها بانتظام (حتى الكمية اليومية الموصى بها) وليس فقط عندما يكون الألم سيئًا بشكل خاص. هذا سيساعدك على الاستمرار في التحرك.
المسكنات المضادة للالتهابات ليست مناسبة للجميع وتحدث إلى الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من إمكانية تناولها.
مسكنات الألم القوية التي تحتوي على الكودايين ولكنها قد تسبب الإدمان ويجب استخدامها لبضعة أيام فقط
أعراض الانزلاق الغضروفي التى تستوجب زيارة الطبيب
مسكنات الألم لا تساعد
الألم لا يتحسن بعد بضعة أسابيع
ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو الشعور بالحر والرعشة
فقدان الوزن غير المبرر
تورم في ظهرك
الألم أسوأ في الليل
مطلوب اتخاذ إجراء فوري وسريع لعلاج الانزلاق الغضروفي إذا ظهرت لديك الأعراض التالية:
خدر حول مؤخرتك أو أعضائك التناسلية
لا يستطيع التبول
فقدان الإحساس في إحدى الساقين أو كلتيهما
لا يستطيع التحكم عند التبول أو البراز
حصلت عليه بعد حادث خطير، مثل حادث سيارة
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