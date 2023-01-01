أعراض لأمراض خطيرة تصيب المرأة..تشبه الحمل..

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يمكن أن تُشعَر المرأة بأعراض تشبه أعراض الحمل، ولكن في الواقع، قد تكون هذه الأعراض نتيجة لأمراض خطيرة، تُشير الدكتورة لودميلا ديفايفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، إلى أن تأخر الحيض لا يعني دائمًا الحمل، بل يمكن أن يكون علامة على التهاب أعضاء الحوض، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو الاضطرابات الهرمونية، أو أمراض الغدة الدرقية أو الدماغ. ويُمكن ملاحظة هذه الأعراض أيضًا في حالات الإجهاد الشديد أو الإجهاد المستمر، بحسب ما جاء من Gazeta.Ru.



قد لا تكون زيادة حجم البطن علامة على الحمل، ولكنها قد تُشير إلى الأورام أو تجمع السوائل في البطن، ففي حالة تضخم المبيضين، يُمكن أن يبدو حجم البطن كبيرًا كحمل كامل، ويمكن أن يؤدي الاستسقاء البطني إلى تجمع السوائل في البطن والحوض.



قد تُشير التغييرات في المذاق إلى التهابات في الجهاز الهضمي وفقر الدم، وتعتبر ظاهرة غير طبيعية، حيث يظهر لدى المرأة رغبة في تناول أطعمة غير مألوفة.

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بعض الأمراض يمكن أن تُصاحبها آلام وتورم في الغدد الثديية وزيادة حساسية المنطقة المحيطة بالحلمة.يشير الغثيان والتقيؤ إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وتشنج قناة الصفراء والتهاب المعدة والأثنى عشر، يمكن أن تُصاحب هذه الأمراض ألمًا واضطرابات في البراز وحرقة في المعدة وانتفاخًا.من الضروري استشارة الطبيب بدلاً من تشخيص الحالة ذاتيًا، لتحديد سبب الأعراض وتجنب حدوث أي مضاعفات.