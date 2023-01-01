أعراض حساسية الأنف وطرق علاجها: استشاري يوضح!



حساسية الأنف حساسية الأنف

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن حساسية الأنف

من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثيرًا من الأشخاص، وتحدث عند التعرض لمسبب ما فى البيئة المحيطة مثل:



حبوب اللقاح أو الغبار والأتربة

وأوضح أن المريض بحساسية الأنف يصاب بأعراض بمجرد تعرضه لأحد مسببات الحساسية ومن هذه الأعراض: سيلان الأنف أو احتقان، حكة الأنف أو الحلق، العطس، احمرار العيون، صداع الرأس.



وأشار إلى أن بعض الأشخاص لديهم حساسية دائمة طوال العام والبعض تحدث لهم حساسية فى موسم الربيع، موضحًا أن سبب حساسية الأنف الدائمة هى وجود مسبب ما فى بيئة الشخص لا يعرفه أو لا يستطيع التخلص منه مثل: عثة الفراش على سبيل المثال التى لا ترى بالعين المجردة أو وبر الحيوانات الأليفة وأوضح أن الشخص المصاب بحساسية الأنف الدائمة والمزمنة يمكن تشخيص سبب الحساسية لديه بعمل اختبار وخز الجلد عند الطبيب والذى يتعرض فيه المريض لكل مسببات الحساسية والمسبح الذى يحدث تأثير على جلده يكون هو سبب الحساسية لديه.

قد يعجبك أيضا...

وأكد الدكتور أمجد الحداد أنه يجب على المريض تناول مضادات الهيستامين حسب وصف الطبيب له وكذلك مضادات الاحتقان وأهم علاج هو تجنب مسببات الحساسية لديه حتى لا يصاب بنوبة جديدة.وأشار إلى أن غسيل الأنف بمحلول الملح يساعد فى العلاج والوقاية من حساسية الأنف ولا يوجد منه أى ضرر طبي.