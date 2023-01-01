أطعمة يجب تجنبها في العيد للحفاظ على صحتك

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حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك، من 4 أنواع من الطعام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددة على أهمية تجنبها خلال أيام العيد للحفاظ على الصحة، وهي:



الأطعمة المقلية.



- الأطعمة المليئة بالدهون.

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- الأطعمة المليئة بالنشويات.- الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات.وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية خلال منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك، بعض النصائح المهمة لتجنب الشعور بالحموضة في العيد والتي تتضمن كالتالي:تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام حتى الامتلاءتوقف عن تناول الطعام مع أول شعور بالشبعتجنب الاستلقاء على الظهر أو النوم بعد تناول الطعام مباشرة وانتظر ساعتين على الأقليمكنك شرب فنجانا من مشروب الزنجبيل بدون سكر لتقليل أعراض الحموضة وعسر الهضمتجنب إضافة الليمون والخل على طعامك