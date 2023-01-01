أطعمة يجب تجنبها في الصيف لتجنب عسر الهضم

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مع دخول فصل الصيف، ودرجات الحرارة العالية، تظهر مجموعة من الفواكه اللذيذة والغنية بالألياف المفيدة للغاية للجسم.



وعلى الرغم من ذلك يجب الانتباه للاستهلاك الغذائي خلال الموسم، حيث إن بعض مجموعات الطعام قد تكون ضارة جدًا للمعدة والأمعاء.



ومن المهم تجنب الأطعمة السيئة للحفاظ على عملية الهضم تحت السيطرة، وفيما يلي قائمة بالمجموعات الغذائية التي يجب على الشخص تجنبها، حسب موقع news18.

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- الفواكه والأغذية الغنية بالبروتين:قد يبدو خلط الفواكه مع المواد الغذائية الغنية بالبروتين مثل الزبادي أو الجبن بمثابة نظام غذائي صحي ولكن من المعروف أنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، إذ تتكون الثمار من السكر الطبيعي الذي يمكن هضمه بسهولة ولكن البروتينات تستغرق وقتًا لتتحلل، وعند تناولهما معًا، فقد يؤدي ذلك إلى الانتفاخ وعدم الراحة.- الأطعمة النشوية والحمضية:تشمل هذه الأطعمة السلطات الخضراء مع الخل أو أي عصائر حمضيات، وعلى الرغم من إنها تعزيزها للنكهة، ولكن خلطها مع مواد غذائية غنية بالنشا، فقد يؤدي ذلك إلى عسر الهضم.- البطيخ ومنتجات الألبان:يعد البطيخ من أشهر الفواكه الصيفية، حيث يتم تناوله لمذاقه اللذيذ وخصائصه المرطبة، ومع ذلك، فإن الجمع بين هذه الفاكهة وأي منتج ألبان يمكن أن يسبب عسر الهضم بالإضافة إلى الغازات والانتفاخ.- المشروبات الباردة والوجبات:بالنسبة للعديد من الأشخاص، تعتبر المشروبات الباردة أمرًا ضروريًا للحد من عطشهم، خاصة بعد تناول الوجبات، ولكن يجب العلم بأن تناول هذه المشروبات مع الوجبات يمكن أن يبطئ عملية الهضم، لذلك بدلا من المشروبات الباردة، يمكن اختيار مشروب في درجة حرارة الغرفة.