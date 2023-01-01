أطعمة موجودة في كل مطبخ تساعد على التخلص من حرقان المعدة خلال دقائق..

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خلال درجات الحرارة المرتفعة والطقس الحار، يعاني بعض الأشخاص من حرقان في المعدة، نتيجة تناول بعض الأطعمة والمشروبات غير الصحية، التي تؤثر بالسلب على الصحة العامة للجسم، وتتسبب في حدوث التهابات وآلام لا يمكن تحملها، ما يجعلهم يبحثون عن طرق مختلفة للتخلص من حرقان المعدة.



وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على التخلص من حرقان المعدة والتي منها شرب المياه، فهي تلعب دورًا فعالًا في تقليل حموضة المعدة؛ إذ أنها تضبط مستوى الحمض في المعدة، لذلك يجب على الأشخاص الحرص على تناولها وفقا لما ذكره الدكتور رامي صلاح، أخصائي التغذية، خلال حديثه لـ«الوطن».



التخلص من حرقان المعدة

وجاءت من ضمن المشروبات التي تساعد على التخلص من حرقان المعدة الريحان، والذي يعمل على تهدئة المعدة ويمنح الأشخاص الشعور بالراحة، كذلك يفضل تناول الزنجبيل لعلاج الحموضة، كونه يساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي بالكامل.

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لا تقتصر الأطعمة التي تساعد على التخلص من حرقان المعدة عند هذا الحد، فهناك اللبن، وهو من أكثر المشروبات التي يمكن تناولها لتهدئة حرقان المعدة وعلاج الحموضة وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بحرقان المعدة، ومنها الأطعمة المقلية والمسبكة والحارة والمليئة بالدهون والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.أعراض حرقان المعدةتوجد العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بحرقان المعدة، ومنها الإحساس بألم وحرقة في الصدر، ويحدث عادةً بعد تناول الطعام، أو عند الاستلقاء أو الانحناء وكذلك الإحساس بطعم مُر أو حمضي في الفم.