أطعمة مهددة بالاختفاء عالميًا مع ارتفاع درجات الحرارة

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مع تصاعد حرارة الأرض نتيجة تغير المناخ، يواجه العالم تحديات جمة في إنتاج العديد من المحاصيل الغذائية المفضلة، يسلط الخبراء الضوء على أن ارتفاع درجات الحرارة قد يجعل بعض الأطعمة نادرة أو حتى تختفي،ووفقًا لتقرير موقع "EatingWell"، نقدم لكم قائمة بثمانية أطعمة مهددة بالاختفاء وتأثير ذلك على حياتنا اليومية.



1.القهوة



تشير التوقعات إلى أن نصف الأراضي المنتجة للبن اليوم ستكون غير صالحة للزراعة بحلول عام 2050، ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الاستوائية يحد من إنتاجية شجيرات البن ويزيد من تعرضها للأمراض.

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2. الشوكولاتةعلى الرغم من تحمل أشجار الكاكاو للحرارة، إلا أنها لا تتأقلم مع الجفاف المصاحب، مناطق مثل إندونيسيا وغرب أفريقيا، المعروفة بإنتاج الشوكولاتة، تشهد بالفعل تراجعًا في إنتاجها.3. التفاحتتطلب أشجار التفاح عددًا معينًا من أيام البرد الشتوي لإنتاج الثمار، في شمال شرق الولايات المتحدة، زادت الأيام الخالية من الصقيع بحوالي ثمانية أيام مقارنة بما كانت عليه قبل قرن، مما يهدد إنتاج التفاح.4. اللوزكاليفورنيا، التي تعد موطنًا لصناعة اللوز التي تدر 4 مليارات دولار سنويًا، نجت من الجفاف الأخير بفضل ضخ المياه الجوفية، ومع تكرار هذه الظاهرة، قد يصبح اللوز أكثر ندرة وتكلفة.5. الذرةارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤثر سلبًا على إنتاجية الذرة،بحلول نهاية القرن، قد ينخفض إنتاج الذرة بنسبة تصل إلى 50%.6. الفاصوليامعظم أنواع الفاصوليا لا تتحمل الحرارة، باستثناء بعض الأنواع الصحراوية مثل التيباري،مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، قد نخسر 50% من محاصيل الفاصوليا التقليدية بحلول منتصف القرن.7. المحارزيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تؤدي إلى امتصاص المحيطات له، مما يزيد من حموضتها،هذا الحمض يذيب أصداف المحاريات مثل المحار، مهددًا بقاءها.8. سرطان البحريحب سرطان البحر المياه الباردة، وقد هاجرت أعداد شمالًا خلال العقود القليلة الماضية، ومع ذلك، بحلول عام 2100، قد يصبح خليج مين دافئًا جدًا بالنسبة لهم، مما يهدد وجودهم في المنطقة.