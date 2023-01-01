أطعمة مفضلة تضر البيئة| تعرف عليها

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يفكر الكثير في المذاق والراحة، دون التفكير في كيفية تأثير الخيارات الغذائية على الكوكب، فالعديد من الأطعمة المفضلة لدينا تحمل تكاليف بيئية كبيرة.



بداية من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى إزالة الغابات وندرة المياه، يمكن أن يكون لإنتاج بعض الأطعمة آثار مدمرة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وفيما بعض الأطعمة الشعبية التي لها بصمات بيئية كبيرة، وفقا لتايمز أوف إنديا.





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1.زيت النخيليوجد زيت النخيل في العديد من الأطعمة المصنعة، من الوجبات الخفيفة إلى السمن، ويعد إنتاجه سببا رئيسيا لإزالة الغابات في المناطق الاستوائية، وخاصة في إندونيسيا وماليزيا، وتهدد إزالة الغابات هذه الحياة البرية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض وتساهم في انبعاثات الكربون بشكل كبير.2.الشكولاتةيؤدي الطلب على الشوكولاتة إلى إزالة الغابات في المناطق المنتجة للكاكاو، وخاصة في غرب أفريقيا، وهذا لا يدمر الغابات فقط، بل يساهم أيضًا في تدهور التربة وتغير المناخ، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن زراعة الكاكاو على ممارسات عمل غير مسموح بها، بما في ذلك عمالة الأطفال.3.الصويافي حين أن فول الصويا هو عنصر أساسي في النظم الغذائية النباتية، فإن زراعته على نطاق واسع لتغذية الماشية يمثل مشكلة، إذ تعد زراعة الصويا سببًا مهمًا لإزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة، مما يؤدي إلى فقدان الموائل وزيادة انبعاثات الكربون، كما تستنزف ممارسات الزراعة الأحادية مغذيات التربة.4.الأفوكادوأدت الشعبية المتزايدة للأفوكادو إلى مخاوف بيئية، إذ تتطلب زراعة الأفوكادو كميات كبيرة من المياه، وقد تم ربطها بإزالة الغابات في المكسيك، ويؤدي ارتفاع الطلب أيضًا إلى الزراعة الأحادية، مما يقلل التنوع البيولوجي ويستنزف صحة التربة.5.المياه المعدنيةإنتاج واستهلاك المياه المعدنية يضر بالبيئة بشكل كبير، إذ يؤدي استخراج المياه إلى استنفاد طبقات المياه الجوفية الطبيعية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل النظم البيئية المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد عملية التعبئة بشكل كبير على البلاستيك، مما يساهم في التلوث ومخلفات مكبات النفايات، ويؤدي نقل المياه المعبأة أيضًا إلى توليد انبعاثات كربونية كبيرة.