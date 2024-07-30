أطعمة غنية Vitamin D .. على أد الإيد



فيتامين د فيتامين د

يعد فيتامين د عنصر غذائي ضروري يلعب دوراً حاسماً في العديد من جوانب الصحة العامة، بما في ذلك تعزيز صحة العظام، دعم الجهاز المناعي، والمساعدة في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يواجه الكثيرون صعوبة في الحصول على الكمية الكافية من هذا الفيتامين من خلال الشمس فقط، خاصة في المناطق ذات الطقس الغائم أو خلال أشهر الشتاء.وعلى الرغم من توفر مصادر متنوعة للفيتامين د، إلا أن الطرق الطبيعية هي الأفضل والأكثر أماناً وسهولة، والتي نستعرضها كالآتي:الأطعمة الغنية بفيتامين ديمكن تعزيز مستويات فيتامين د من خلال تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين ضمن النظام الغذائي، إذ توفر بعض الأطعمة مصادر ممتازة لفيتامين د ، مما يجعلها خياراً مثالياً لضمان تلبية احتياجات الجسم اليوميةالسمك الدهني:السمك الدهني هو أحد المصادر الغنية بفيتامين د، وهو مهم للغاية للصحة العامة. السمك مثل السلمون، السردين، والتونة يوفر مستويات عالية من هذا الفيتامين الهام.السلمون:يحتوي 85 جراماً من السلمون المشوي على حوالي 600 وحدة دولية من فيتامين ج، مما يجعله من المصادر الرائدة لهذا الفيتامين. يعتبر السلمون أيضاً غنياً بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدعم صحة القلب والدماغ.التونة:تعتبر التونة مصدراً جيداً أيضاً، حيث تحتوي على حوالي 200 وحدة دولية لكل 100 جرام، يمكن تناول التونة المعلبة في السندويشات أو إضافتها إلى السلطات لتوفير جرعة إضافية من فيتامين د.الحليب ومنتجات الألبان المدعمة بفيتامين ديعد الحليب ومنتجات الألبان المدعمة بفيتامين دتلعب دوراً مهماً في تزويد الجسم بهذا الفيتامين، ويوفر كوب واحد من الحليب المدعم حوالي 100 وحدة دولية من فيتامين.الزبادي والجبن:بعض أنواع الزبادي والجبن المدعمة تحتوي أيضاً على فيتامين د. يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى الوجبات الرئيسية لزيادة استهلاكك لهذا الفيتامين.الفطر:هو مصدر نباتي نادر لفيتامين د، خاصةً عندما يتعرض لأشعة الشمس، ويمكن لكل 100 جرام من الفطر المعرض للشمس أن يحتوي على حوالي 400 وحدة دولية من فيتامين د.صفار البيض:صفار البيض يحتوي على كميات معتدلة من فيتامين د فتناول بيضة واحدة كبيرة يمكن أن يوفر حوالي 40 وحدة دولية من فيتامين د.كبد البقر:يعتبر مصدراً غنياً بفيتامي د، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، يمكن لـ 100 جرام من كبد البقر أن يوفر حوالي 50 وحدة دولية من فيتامين د.