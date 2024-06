أطعمة تقوي الجهاز المناعي لدى الأطفال.. تعرف عليها

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

الجهاز المناعي هو مدافع حيوي ضد مسببات الأمراض، وهذا مهم بشكل خاص للأطفال؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى خلال سنوات نموهم وتطورهم الحاسمة.



ويمكن أن يساعد الجهاز المناعي القوي في حمايتهم من المخاوف الصحية والأمراض المختلفة عند الأطفال.

وتلعب التغذية دوراً مهماً في بناء جهاز مناعة قوي والحفاظ عليه، فإن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية المعززة للمناعة يمكن أن يزود الأطفال بالأدوات التي يحتاجونها لمحاربة العدوى بشكل فعال.

يحتوي التوت على نسبة عالية من الفيتامينات، وخاصة فيتامين C، ويلعب هذا دوراً رئيسياً في الأداء القوي للجهاز المناعي.



والتوت غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم؛ حيث تساعد العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في التوت معاً الخلايا المناعية على العمل بشكل أفضل وتقليل الالتهاب ودعم صحة المناعة بشكل عام.

فوائد التوت للأطفالوهناك مجموعة واسعة من التوت التي يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي للطفل، حيث كل واحد يقدم مجموعة فريدة من الامتيازات، منها: التوت الأزرق مليء بالفيتامينات والمعادن. وتشمل هذه فيتامين C، وفيتامين K، والمنجنيز، بالإضافة إلى ذلك؛ فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، مثل الأنثوسيانين، التي تمنحه لونه الجريء الذي يعزز صحة الطفل.الفراولة يحب الأطفال الفراولة لحلاوتها ولونها الأحمر الزاهي. الفراولة غنية بفيتامين C والمنجنيز والفولات والبوتاسيوم، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة والبوليفينول التي يمكن أن تقوي الجهاز المناعي.الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك لصحة الأمعاء يُقدَّم الزبادي بوصفه أكثر من مجرد طعام وعلاج لذيذ للأطفال فهو غني بالبروبيوتيك الذي يلعب دوراً في تعزيز صحة المناعة، حيث تشكل الأمعاء الصحية الأساس لنظام مناعة قوي، وتلعب البروبيوتيك دوراً كبيراً في الحفاظ على هذا الدفاعفيتامين C هو عنصر غذائي بالغ الأهمية لصحة المناعة. يعمل على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من العدوى.كما أنه يساعد هذه الخلايا على العمل بشكل أفضل؛ ما يمكنها من الاستجابة بشكل أكثر كفاءة لمسببات الأمراض، بوصفه مضاداً للأكسدة، فيتامين C يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وهذا بدوره يقلل الالتهاب ويدعم وظيفة المناعة بشكل عام