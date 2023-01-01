أطعمة تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب .. تعرف عليها

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أفادت دراسة أجراها علماء في جامعة شيان جياو تونغ بأن تناول أنواع معينة من الأطعمة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب، وقد أظهرت الدراسة أن الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والأحماض الدهنية والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين B1 يمكن أن تسهم في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من مشاكله.

وفي هذه الدراسة، شملت عينة من 10766 شخصًا من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث قدم كل فرد معلومات مفصلة عن نظامه الغذائي ونمط حياته، وقام الباحثون بتحليل هذه البيانات لتحديد العلاقة بين النظام الغذائي وصحة القلب.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتينات والكربوهيدرات والألياف الغذائية والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين A وبيتا كاروتين وفيتامين B1 والنياسين وحمض الفوليك وفيتامين E والمعادن مثل المغنيسيوم والحديد والسيلينيوم، كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة بقصور القلب.

ويعتقد الباحثون أن هذه الأطعمة تحمل خصائص مضادة للالتهابات تساهم في حماية القلب، وخاصة المغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامينات A وB1 وE التي تعتبر أساسية لصحة القلب والأوعية الدموية.

بناءً على هذه الدراسة، يمكن القول إن اتباع نظام غذائي متوازن يشمل هذه العناصر الغذائية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بقصور القلب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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