أطعمة تعوض نقص العناصر الغذائية لديك .. مع ارتفاع درجة الحرارة



ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة

تلعب الإلكتروليتات دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن السوائل المناسب ووظيفة الأعصاب وتقلصات العضلات في الجسم، ومع ذلك، مع ارتفاع درجة الحرارة، يفقد الجسم العناصر الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى حدوث خلل في مستويات الإلكتروليت التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل تشنجات العضلات، والتعب، والجفاف، ويرصد تقرير موقع "nd-tv" أطعمة طبيعية توفر توازن أفضل بين العناصر الغذائية للحفاظ على مستويات صحية من الإلكتروليتات.



الموز



الموز غني بالبوتاسيوم، وهو إلكتروليت أساسي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم توازن السوائل ووظيفة العضلات، وتناول الموز يُجدد نسبة البوتاسيوم في الجسم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمنع تشنجات العضلات وتعزيز الترطيب.

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ماء جوز الهندماء جوز الهند هو مشروب رياضي طبيعي غني بإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ويعتبر خيارًا شائعًا لإعادة الترطيب بعد التمرين أو في الطقس الحار، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وخال من السكريات المضافة.السبانختعتبر السبانخ مصدرًا غذائيًا قويًا، حيث تحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي ثلاثة إلكتروليتات أساسية، ويمكن أن يساعد دمج السبانخ في نظامك الغذائي في الحفاظ على توازن الإلكتروليات ودعم الصحة العامة.الزباديليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة ولكنه أيضًا مصدر للكالسيوم والبوتاسيوم، اللذين يلعبان أدوارًا حاسمة في وظيفة العضلات وصحة العظام، احرص على تناول الزبادي العادي غير المحلى لتجنب السكريات المضافة وتعظيم الفوائد الغذائية.البرتقاللا يعد البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين C فحسب، بل يحتوي أيضًا على البوتاسيوم والكالسيوم، وهما إلكتروليتان ضروريان للحفاظ على وظيفة العضلات والأعصاب.البطاطا الحلوةالبطاطا الحلوة من الخضراوات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية وتوفر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما مهمان لوظيفة العضلات والأعصاب.الأفوكادويتم تقدير قيمة الأفوكادو بسبب محتواه من الدهون الصحية والعناصر الغذائية، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، حيث يساعد تناوله على تجديد مستويات الإلكتروليات ودعم الصحة العامة.