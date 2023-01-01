أطعمة تجعل رائحة الجسم كريهة خلال الصيف



رائحة الجسم رائحة الجسم



يعاني البعض من ظهور رائحة كريهة من الجسم خلال فصل الصيف رغم الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام مزيلات العرق.



سنناقش 8 أطعمة شائعة تسبب في خروج رائحة كريهة من الجسم وذلك وفقا لما جاء في موقع هيلث.



1. اللحوم الحمراء:

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يصعب هضم اللحوم الحمراء، مما يتسبب في تراكم بقاياها في الأمعاء وهذه البقايا تتفاعل مع البكتيريا وتطلق مركبات كريهة الرائحة تخرج مع العرق.قلل من استهلاك اللحوم الحمراء، واختر طرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق.2. الكحول:يتحول الكحول في الجسم إلى حمض الأسيتيك، الذي يُطلق من خلال المسام ويسبب رائحة كريهة.قلل من استهلاك الكحول، وعندما تشرب، تناوله مع وجبة غنية بالبروتين للمساعدة في امتصاصه.3. الخضروات الصليبية:تحتوي هذه الخضروات على الكبريت، الذي يُطلق رائحة مميزة عند هضمه.استمتع بتناول هذه الخضروات الصحية، لكن اعتدل في كميتها.4. الهليون:يحتوي الهليون على مركبات تتحول إلى مركب كبريتي ذو رائحة كريهة لدى بعض الأشخاص.إذا لاحظت رائحة كريهة بعد تناول الهليون، قلل من استهلاكه.5. السمك:يحتوي السمك على الكولين، الذي يُطلق رائحة قوية.تناول السمك باعتدال، وإذا لاحظت رائحة كريهة، تأكد من شرب الكثير من الماء للمساعدة في التخلص من المركبات ذات الرائحة الكريهة.6. الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات:عندما ينخفض ??الكربوهيدرات، ينتج الجسم أجسام الكيتون، بما في ذلك الأسيتون، الذي يُسبب رائحة مميزة في النفس.اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.7. الأطعمة الحارة:تحتوي الأطعمة الحارة على الكبريت، الذي يُطلق رائحة مميزة في النفس والعرق.استمتع بالأطعمة الحارة باعتدال، وتناولها مع وجبة غنية بالماء للمساعدة في التخلص من المركبات ذات الرائحة الكريهة.8. الأطعمة السريعة:تفتقر الأطعمة السريعة إلى الكلوروفيل، الذي يساعد على إزالة الروائح الكريهة، كما أنها تحتوي على مكونات مصنعة تزيد من مستويات الكوليسترول.قلل من استهلاك الأطعمة السريعة قدر الإمكان، واختر بدائل صحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.نصائح عامة:اشرب الكثير من الماء: يساعد الماء على طرد السموم من الجسم، بما في ذلك المركبات التي تسبب رائحة كريهة.حافظ على نظافة فمك: نظف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم واستخدم خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا.استخدم مزيل العرق: اختر مزيل عرق مناسبًا لنوع بشرتك.ارتدِ ملابس من الألياف الطبيعية: تُمتص الألياف الطبيعية مثل القطن والكتان العرق بشكل أفضل من الألياف الاصطناعية.استشر طبيبك: إذا كنت تعاني من رائحة كريهة مزمنة، فاستشر طبيبك لاستبعاد أي حالات طبية كامنة.