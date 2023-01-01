أضغاث الأحلام: بين الحقيقة والوهم في ضوء تفسير الشعراوي (فيديو)



الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخ محمد متولي الشعراوي

سورة يوسف، أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره حول سورة يوسف، فشل مفسري الأحلام في تفسير رؤيا الملك، كما أوضح معنى أضغاث أحلام في الآية 44.

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سورة يوسف الآية 44قال تعالى: «قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ».تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 من سورة يوسفقال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وهكذا أعلن الملأ أن رؤيا الملك ليست سوى أخلاط أحلام بلا معنى. و(الضِّغْث) هو حِزْمة من الحشائش مختلفة الأجناس؛ فكأن رُؤْيا الملك لا تأويلَ لها عندهم؛ لأنهم ليسوا من أهل التمييز في التأويل، وهذا صِدْق من البطانة في ألاَّ يخبر أحدهم بشيء، إلا إذا كان على علم به؛ ولا يضير أحدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه.معنى أضغاث أحلاموتابع الشيخ الشعراوي: والذي يعلن جهله بأمر لسائله ويكون قد علمه يجعله يسأل غيره، أما إن أجاب بجواب؛ فربما جعله يَثْبُتُ على هذا الجواب، ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصِّدْق في الفُتْيا: (مَنْ قال لا أدري فقد أفتى)؛ لأنه حين يقول (لا أدري)؛ سيضطرك إلى أن تسأل غيره.الشيخ محمد متولي الشعراويولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.مؤلفات الشيخ الشعراويللشيخ الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.