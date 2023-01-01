أضرار صبغ الشعر.. ما يجب معرفته حول التأثيرات السلبية و المخاطر الصحية

في الوقت الذي تسعى فيه الكثيرات لتغيير مظهرهن من خلال صبغ الشعر، تحذر الدكتورة ألكسندرا فيليفا، أخصائية الأمراض الجلدية، من المخاطر المحتملة لهذه العملية، على الرغم من أن صبغ الشعر يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإخفاء الشيب وتغيير المظهر بسرعة، إلا أن هناك أضراراً صحية قد تترتب على استخدام هذه المنتجات، بحسب ما جاء من صحيفة "إزفيستيا".توضح الدكتورة فيليفا أن هناك نوعين رئيسيين من أصباغ الشعر: المؤكسدة وغير المؤكسدة، الأصباغ غير المؤكسدة، التي تُستخدم في الشامبو الملون، تعمل على تغطية الشعر دون اختراق بنيته، مما يجعل اللون يزول بسرعة،في المقابل، الأصباغ المؤكسدة تتميز بثباتها وقدرتها على تحمل أكثر من 25 عملية غسل، هذه الأصباغ تحتوي على مواد كيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين، الذي يغير لون الشعر الطبيعي ويستبدله باللون الجديد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!