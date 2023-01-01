أضاءها ليلًا.. شاهد نيزك عملاق يحول سماء أوروبا للأزرق

أظهرت لقطات فيديو نيزكًا عملاقًا يعبر سماء البرتغال وإسبانيا ليلة السبت، في مشهد أبهر الملايين في شكل كرة نارية زرقاء أضاءت السماء ليلًا.
شوهد الجسم السماوي يتدفق عبر الغلاف الجوي، مًضيئًا السحب بلون أزرق مشابه لإضاءة النيون الساطعة، واستمرت هذه الظاهرة لمدة حوالي 7 ثوانٍ.
وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن النيزك يبدو كقطعة انفصلت عن مذنب وقفزت إلى الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع حوالي 60 كيلومترًا. وقد كان النيزك يحلق بسرعة تصل إلى 2700 كيلومتر في الساعة.
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