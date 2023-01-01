أصغر سيارة من kia .. أوتوماتيك "فبريكا" وبهذا السعر

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تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق العالمي والمحلي، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية سواء من فئة السيدان أو الرياضية المتعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك صغيرة الحجم.



وتعتبر السيارة كيا بيكانتو واحدة من ابرز السيارات ذات الحجم الصغير عن فئة الهاتشباك التي قدمها العلامة الكورية الجنوبية في مصر، واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في الشارع المصري، رغم تنوع موديلاتتها، حيث أصبحت معشوقة الكثير وخاصة الجمهور النسائي والمبتدئين، لما تتمتع به السيارة من أبعاد متقاربة تتيح سهولة الاصطفاف بالاضافة إلى التجهزات الخاصة بالسيارة.



ويضم السوق الالكتروني للسيارات عبر الانترنت باقة من السيارات والموديلات المتنوعة، ظهرت منها النسخة بيكانتو موديل 2012 "الشكل الجديد"، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة قدرها 120 ألف كيلومتر، ولكنها تتمتع بمعنى الفبريكا من الداخل والخارج.

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وتأتي السيارة كيا بيكانتو 2012 التي نتحدث عنها بعدد 4 اطارات محدثة، وبطارية جديدة، بالاضافة إلى تمتعها برخصة سارية لمدة عامين، ومجموعة من التجهيزات منها مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية.وزودت السيارة كيا بيكانتو 2012 بواجهة أمامية تعتمد على مصابيح حادة الشكل، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، ووجود سبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، والذي يحتوي على سخانات لازالة الضباب، مع مفهوم رباعي الابواب ومساحة تخزين خلفية، وحامل أكواب.القدرات الفنية للسيارة كيا بيكانتو 2012تستمد سيارة كيا بيكانتو 2012 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 87 حصان لكل 6000 لفة في الدقيقة، و121 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4000 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الامامي.وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ساعة، ومن المعروف عن كيا بيكانتو استهلاكها المنخفض للوقود حيث يصل إلى 5.4 لترات عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.4 ثانية.سعر السيارة كيا بيكانتو 2012ظهرت السيارة كيا بيكانتو 2012 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ 380 ألف جنيه.