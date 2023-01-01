أشياء لا تتركها في سيارتك خلال الموجة الحارة.. تسبب تسمم وانفجارات

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يعتاد الكثير من الأشخاص ترك بعض الأغراض الخاصة بهم في السيارة، غير مدركين للمخاطر الكارثية التي قد تحدث جراء ذلك في فصل الصيف؛ إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انفجار بعض تلك الأغراض وتسببها في حوادث خطيرة.



ولتجنب التعرض لتلك المخاطر، أطلق تقرير منشور بموقع BBC تحذيرات بشأن ترك 6 أغراض داخل السيارة في فصل الصيف، وهي كالتالي:



ذوبان البطاريات

الهواتف المحمولة والإلكترونيات: لا ينبغي ترك الموبايل أو اللابتوب داخل درج السيارة، لأن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى ذوبان البطارية.

الولاعات: واحدة من أخطر الأشياء التي يمكن العثور عليها دائما في سيارتك، والتي قد تسبب مخاطر كبيرة عند انفجارها في السيارة، لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.

العطور: يعتاد بعض الأشخاص ترك عطر يفضله في درج سيارته، دون إدراك منه أنه من الأشياء التي تنفجر مع ارتفاع درجات الحرارة، وتحدث اشتعال.

الأدوية: تحتوي بعض الأدوية على ملصق تحذيري للابتعاد عن الشمس؛ لأن ذلك يؤدي إلى ذوبانها وحدوث تغيير في تركيبها الكيميائي، وبالتالي تقل قوة وتركيز الدواء.

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ترسب السمومزجاجات المياه البلاستيكية: ترك الزجاجات البلاستيك في السيارة من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثيرون؛ إذ تسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذوبان البلاستيك وترسب السموم في الماء، لذا ينبغي عليك عدم الشرب من زجاجات المياه التي تتركها في السيارة.واقي الشمس: يمكن أن ينفجر في درجات الحرارة الساخنة، لذا من المفترض أن يجري حفظه في درجة حرارة الغرفة.