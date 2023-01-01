أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى: احرص على صحتك!



أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم

من أهم طقوس عيد الأضحي نحر الأضاحي، وتناول اللحوم بجميع أشكالها وأنواعها، وينتظر المسلمون عيد الأضحى، لتناول اللحوم يجمع اشكالها.







وهناك بعض الأشخاص لا يجب عليهم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى، وذلك لما قد تسبب لهم في اضرار جسيمة وغير متوقعة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

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ولا يفضل أن يتناول بعض الأشخاص بالتحديد لحمة عيد الأضحي، وإن تناولوها لا يسرفوا فيها، ومن أبرزهم : مرضى النقرس أو الكلى أو الكبد أو القلب أو تصلب الشرايين.ويفضل ابتعاد الأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري عن اللحوم المشبعة بالدهون، وذلك لأنها تؤدي إلى زيادة الكوليسترول وصعوبة الهضم.أما بالنسبة لمرضى الكبد، فلا يجب عليهم الإسراف في تناول اللحوم الحمراء، وذلك لأنها تعمل على زيادة نسبة «اليوريا» في الدم، الأمر الذي يسببا لهم انتفاخ البطن وتورم القدمين واضطراب في الدورة الدموية وأيضًا ارتفاع ضغط الدم .أشخاص ممنوعين من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحىوعند تناول مرضى الكبد للحوم الحمراء فإت الجسم يخزن الأملاح والماء، ما قد يتسبب إلى أصابتهم بغيبوبة كبدية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.ويتعرض مرضى الكلى لزيادة نسبة حمض «البوليك» في الدم نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة المحتوية على مادة «البيورين» كبعض انواع اللحوم، مثل: الكندوز و الضاني، والكبد والكلاوي.وقد يتسبب إرتفاع حمض البوليك لدى مرضى الكلى في ارتفاع سرعة الترسيب بالدم، مما قد يؤدي إلى تدهور وظائف الكلى، وفي النهاية إلى لفشل كلوي حاد.فيما قد يتسبب تناول اللحوم لمرضى النقرس من التهاب المفاصل نتيجة زيادة نسبة حمض «البوليك»، أما بالنسبة لمرضى القلب فقد يتسبب لهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول، لاحتوائها على كمية من الدهون وعنصر الصوديوم.