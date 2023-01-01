أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى: احرص على صحتك!

آخر الأخبارالصحة والجمال › أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى: احرص على صحتك!

صورة الخبر: أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم
أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم

من أهم طقوس عيد الأضحي نحر الأضاحي، وتناول اللحوم بجميع أشكالها وأنواعها، وينتظر المسلمون عيد الأضحى، لتناول اللحوم يجمع اشكالها.



وهناك بعض الأشخاص لا يجب عليهم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى، وذلك لما قد تسبب لهم في اضرار جسيمة وغير متوقعة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

ولا يفضل أن يتناول بعض الأشخاص بالتحديد لحمة عيد الأضحي، وإن تناولوها لا يسرفوا فيها، ومن أبرزهم : مرضى النقرس أو الكلى أو الكبد أو القلب أو تصلب الشرايين.



ويفضل ابتعاد الأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري عن اللحوم المشبعة بالدهون، وذلك لأنها تؤدي إلى زيادة الكوليسترول وصعوبة الهضم.

أما بالنسبة لمرضى الكبد، فلا يجب عليهم الإسراف في تناول اللحوم الحمراء، وذلك لأنها تعمل على زيادة نسبة «اليوريا» في الدم، الأمر الذي يسببا لهم انتفاخ البطن وتورم القدمين واضطراب في الدورة الدموية وأيضًا ارتفاع ضغط الدم .



أشخاص ممنوعين من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى


وعند تناول مرضى الكبد للحوم الحمراء فإت الجسم يخزن الأملاح والماء، ما قد يتسبب إلى أصابتهم بغيبوبة كبدية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.



ويتعرض مرضى الكلى لزيادة نسبة حمض «البوليك» في الدم نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة المحتوية على مادة «البيورين» كبعض انواع اللحوم، مثل: الكندوز و الضاني، والكبد والكلاوي.



وقد يتسبب إرتفاع حمض البوليك لدى مرضى الكلى في ارتفاع سرعة الترسيب بالدم، مما قد يؤدي إلى تدهور وظائف الكلى، وفي النهاية إلى لفشل كلوي حاد.



فيما قد يتسبب تناول اللحوم لمرضى النقرس من التهاب المفاصل نتيجة زيادة نسبة حمض «البوليك»، أما بالنسبة لمرضى القلب فقد يتسبب لهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول، لاحتوائها على كمية من الدهون وعنصر الصوديوم.

المصدر: موقع “هيلث لاين” الطبي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى: احرص على صحتك!

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54962

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم