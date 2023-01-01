أشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتجاع المريء من غيرهم.. فمن هم؟

وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمال إصابة بعض الاشخاص ب ارتجاع المريء، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:
يحدث ارتجاع المريء عندما يتكرر ارتداد حمض المعدة إلى المريء، ويمكن أن يؤدي هذا الارتجاع الحمضي إلى تهيّج بطانة المريء.
عوامل تزيد من خطر حدوث ارتجاع المريء
يصاب الكثير من الأشخاص بارتجاع المريء الحمضي من حين لآخر، ولكن عندما يتكرر حدوث الارتجاع الحمضي بمرور الوقت، يمكن أن يسبب داء الارتجاع المعدي المريئي.
ويستطيع معظم الناس السيطرة على الانزعاج الناتج عن داء ارتجاع المريء بإدخال تغييرات على نمط الحياة واستخدام بعض الأدوية. كما قد يحتاج البعض إلى جراحة لتخفيف الأعراض، رغم أن ذلك ليس شائعًا.
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