أشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتجاع المريء من غيرهم.. فمن هم؟



ارتجاع المريء ارتجاع المريء



يحدث ارتجاع المريء عندما يتكرر ارتداد حمض المعدة إلى المريء، ويمكن أن يؤدي هذا الارتجاع الحمضي إلى تهيّج بطانة المريء.



عوامل تزيد من خطر حدوث ارتجاع المريء

يصاب الكثير من الأشخاص بارتجاع المريء الحمضي من حين لآخر، ولكن عندما يتكرر حدوث الارتجاع الحمضي بمرور الوقت، يمكن أن يسبب داء الارتجاع المعدي المريئي.



ويستطيع معظم الناس السيطرة على الانزعاج الناتج عن داء ارتجاع المريء بإدخال تغييرات على نمط الحياة واستخدام بعض الأدوية. كما قد يحتاج البعض إلى جراحة لتخفيف الأعراض، رغم أن ذلك ليس شائعًا.

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وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمال إصابة بعض الاشخاص ب ارتجاع المريء، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:عوامل تزيد من خطر حدوث ارتجاع المريء_ من يعانون من السمنة._ من يعانون من انتفاخ الجزء العلوي من المعدة لأعلى واندفاعه عبر فتحة الحجاب الحاجز (فتق الحجاب الحاجز).الحمل._ من يعانون من اضطرابات الأنسجة الضامة، مثل : تصلب الجلد_ الذين يعانون من تأخر إفراغ المعدة_ المدخنين._ من يتناولون وجبات كبيرة أو الأكل في وقت متأخر من الليل._ من يتناولون أطعمة معينة (محفزات)، مثل : الأطعمة الدهنية أو المقلية._ الأشخاص الذين يشربون بعض المشروبات، مثل: الكحول أو القهوة._ من يتناولون أدوية معينة، مثل : الأسبرين.