أسوس أول صانع كمبيوتر محمول يطلق Copilot+ PC

العملاء الذين ينتظرون تجربة وظائف الذكاء الاصطناعي AI Microsoft Windows يمكنهم ذلك الان من خلال بحثهم عن ASUS Vivobook S15 (S5507) ليكون أول Copilot+ PC مع Windows?11 AI features اعتبارا من 18 يونيو! الحجز المسبق مفتوح من 20 مايو من خلال المتجر الالكتروني الخاص ب ASUS من هنا: https://bit.ly/3V4EYDe



كانت صناعة التكنولوجيا تضج بالمناقشات حول الذكاء الاصطناعي لأكثر من عام حتى الآن. وصلت أول أجهزة كمبيوتر محمولة مجهزة بالذكاء الاصطناعي (AI Ready) إلى السوق في ديسمبر ، واليوم ، يسلط ASUS Vivobook S15 (S5507) الضوء كرائد في سوق أجهزة لاب توب الذكاء الاصطناعي (First ASUS Copilot+ PC)

لا يوفر ASUS Vivobook S15 (S5507) ، المدعوم بمجموعة من مميزات برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة من Microsoft مثل Copilot و Live Captions و Recall ، وظائف رائعة فحسب، بل يبرز أيضا من حيث المواصفات الداخلية. دعنا نتعمق في التفاصيل:

عمر بطارية ممتد: يتميز Vivobook S15 بعمر بطارية مذهل يصل إلى أكثر من 18 ساعة ، متجاوزا Apple MacBook بنسبة 10? تقريبا

شاشة مذهلة: تأتي جميع موديلات Vivobook S15 مزودة بشاشة OLED بدقة 3K ، مما يوفر تجربة مشاهدة محتوى استثنائية. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصميم هذه الشاشة للعناية بالعين ، حيث تنبعث منها ضوء أزرق أقل بنسبة 70? مقارنة بشاشات LCD التقليدية.

منافذ إدخال / وإخراج شاملة: لضمان سهولة الاتصال بالملحقات، يتميز Vivobook S15 ب 4 منافذ USB ومنفذ HDMI وقارئ بطاقة microSD و مقبس صوت



باختصار، يجمع Vivobook S15 بين تحسينات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمواصفات الداخلية من الدرجة الأولى، مما يجعله خيارا ممتازا للإنتاجية والترفيه .

لماذا هو مهم جدا؟

مع الإطلاق المذهل ل ChatGPT الذي قدم نموذجا لغويا كبيرا للجماهير وأثار تحولا ضخماً في صناعة التكنولوجيا، تجاوزت قوة حوسبة مراكز البيانات التوقعات.

يتم إجراء أكثر من 60? من العمليات الآن في السحابة (Cloud)، مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الاشتراك مع توفر عدد متزايد من خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت. على سبيل المثال، فاتورة الخدمة السحابية لمنشئي المحتوى العادي اليوم أعلى بنسبة 200? من نفقات خدمة الموسيقى والبث. من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه ما لم يتم تحويل بعض مهام الحوسبة محلياً داخل الجهاز.

لذا، فإن الجمع بين الخدمات السحابية والمدمجة سيجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر أمانا لأن الخدمات والتطبيقات ستستخدم الذكاء الاصطناعي في العمليات محلياً.يمثل First ASUS Copilot+ PC الظهور الأول لمعالج Qualcomm Snapdragon X Elite - أول وحدة معالجة مركزية مصممة لتشغيل "Windows on ARM". يحلم عشاق التكنولوجيا بهذه اللحظة لسنوات، مشيدين بالمزايا الرئيسية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية مثل الأداء العالي مع انخفاض استهلاك الطاقة وزيادة عمر البطارية بشكل كبير.على وجه الدقة، توفر وحدات المعالجة المركزية ARM كفاءة طاقة أفضل بكثير مقارنة بمنافسيها، مما يوفر أعلى أداء مع أقل من ثلث استهلاك الطاقة. هذا يترجم إلى عمر بطارية لا يصدق. مثل الهواتف الذكية، تتمتع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل على وحدات المعالجة المركزية ARM بأوقات تشغيل رائعة، تمتد لعشرات الساعات - وهو خروج تماما عما اعتدت عليه اليوم.Vivobook S15 S5507 هو النموذج الأول من نوعه الذي يمكنك طلبه مسبقا بدأً من اليوم من خلال المتجر الالكتروني الرسمي الخاص ب ASUS من هنا: https://bit.ly/3V4EYDe بسعر يبدأ من 75 الف جنيه مصري.مواصفات Vivobook S15 :OS: Windows 11 ProCPU: Qualcomm Snapdragon X EliteRAM: 16 or 32 GB LPDDR5xStorage: 1 or 2 TB PCIe Gen 4Display: 3K OLED 120Hz, 16:9Battery: 70Wh (17+ hours of battery life)Ports: 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x Micro SD card reader, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm audiojackDimensions: 352 x 227 x 14.7 - 15 mmWeight: 1.42 kgMaterial: Metal