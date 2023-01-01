أسهل طريقة لـ عمل بيتزا جبن في المنزل



بيتزا جبن بيتزا جبن

قدمت الدكتور خالد يوسف خبير التغذية اسهل الطرق لعمل عجينة البيتزا.



سنذكر لكم طريقة عمل البيتزا بالجبن واليكم المقادير:



مقادير عمل البيتزا بالجبن

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100 غرام من الجبنة الرومي.150 غرام من جبنة موزاتريلا.100 غرام من الجبنة الكبري.معلقتين كبيرتين من أشهى صوص بيتزا.100 غرام من الزيتون الأسود مقدار.رشة زعتر.أثنان حبة من البصل المقطع قطع صغيرة.أما طريقة تحضيرنضع صوص البيتزا أولًا ثم نغرز العجينة بشوكة حتى نصنع ثقوب صغيرة ثم أضيفي الزيتون والبصل.ثم وزعي كافة أنواع الجبن على العجينة وضعي رشة الزعتر في النهاية.توضع البيتزا على النار حتى تنضج، وقت نضوج البيتزا لا يتعدى الثلاثين دقيقة.