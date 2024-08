أسهل طريقة لعمل ليمون مخلل في المنزل: خطوة بخطوة

الليمون المخلل الليمون المخلل

طريقة عمل الليمون المخلل، الليمون المخلل من المخللات الشهيرة التى اعتاد المصريون على تحضيرها فى المنزل وله مذاق لا يقاوم وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل الليمون المخلل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل ويقدم بجانب أنواع الطعام المختلفة.وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الليمون المخلل.مكونات عمل الليمون المخلل:-6-8 حبات ليمون صفراء4-5 ملاعق كبيرة من الملح الخشن2-3 أكواب من الماء المغلي والمبرد1/2 كوب عصير ليمون طازج2-3 فصوص ثوم (اختياري)2-3 أوراق غار (اختياري)1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود (اختياري)1 ملعقة صغيرة حبوب كزبرة (اختياري)برطمان زجاجي معقمطريقة عمل الليمون المخلل:-اغسلى الليمون جيدًا وجففيه.قطعى الليمون إلى أربعة أرباع ولكن لا تقطع حتى النهاية، بحيث تبقى الأرباع متصلة عند القاعدة.ضعى كمية كبيرة من الملح داخل كل ليمونة وافتحى الأرباع قليلًا لتصل كمية الملح إلى الداخل.ضعى الليمون المحشو بالملح في البرطمان الزجاجي بشكل محكم.إذا كنتى تستخدمى الثوم أو أوراق الغار أو حبوب الفلفل الأسود أو الكزبرة، فأضيفبها بين طبقات الليمون.ثم أضيفى عصير الليمون الطازج إلى البرطمان.اضيفى الماء المغلي والمبرد حتى يغطي الليمون بالكامل.تأكدى من إزالة أي فقاعات هواء عن طريق هز البرطمان بلطف.أغلقى البرطمان بإحكام واتركيه في مكان بارد وجاف لمدة 3-4 أسابيع.يمكنك تقليب البرطمان بلطف كل بضعة أيام لضمان توزيع الملح بالتساوي.بعد مرور 3-4 أسابيع، يصبح الليمون المخلل جاهزًا للاستخدام.احفظى البرطمان في الثلاجة بعد فتحه.فوائد الليمونوالليمون من الخضروات المهمة للصحة وله قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد الليمون:-فيتامين C من العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الأمراض، وكوب واحد من عصير الليمون يوفر كمية كبيرة من فيتامين C، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم وزيادة قدرته على مقاومة العدوى.يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا وتؤدي إلى الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.يساعد الليمون في تحسين عملية الهضم، ويعتبر الليمون مزيلًا طبيعيًا للسموم، كما أن حموضته الطبيعية تساهم في تحفيز إنتاج العصارة المعدية، مما يسهل عملية الهضم ويقلل من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك.شرب عصير الليمون الممزوج بالماء هو طريقة ممتازة للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأيام الحارة، والماء المنكه بالليمون يمكن أن يكون بديلًا صحيًا للمشروبات السكرية والمشروبات الغازية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى السوائل الضروري لصحة الجسم.يساهم فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون في تحسين صحة البشرة، حيث يساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على مرونة البشرة ونضارتها، ويمكن أيضًا استخدام عصير الليمون موضعيًا لتفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة.هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن شرب عصير الليمون يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، حيث يحتوي على ألياف البكتين التي تساهم في الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد شرب الماء والليمون في تعزيز عملية الأيض.يساهم الليمون في تحفيز وظائف الكبد وإنتاج الإنزيمات الضرورية لإزالة السموم من الجسم وشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون في الصباح قد يكون له تأثير تطهير للجسم وتحسين وظائف الكبد.