أسماك القرش تتعاطى الكوكايين في المحيط الأطلسي

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قال علماء الأحياء البحرية إن اختبارات أجريت على أسماك قرش قبالة سواحل العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي، أثبتت وجود مادة الكوكايين بأجسادها.

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واختار علماء الأحياء البحرية 13 سمكة قرش برازيلية حادة الأنف تم أخذها من الشواطئ بالقرب من ريو دي جانيرو، ووجدوا أن الاختبارات أظهرت مستويات عالية من الكوكايين في عضلاتها وأكبادها.كانت التركيزات أعلى بنحو 100 مرة مما تم الإبلاغ عنه سابقًا بالنسبة للكائنات المائية الأخرى.وتعد الدراسة التي أجرتها مؤسسة «أوزوالدو كروز»، هي الأولى التي تكشف عن وجود الكوكايين في أسماك القرش، بحسب بي بي سي.ويعتقد الخبراء أن الكوكايين يشق طريقه إلى المياه عبر مختبرات غير قانونية يتم فيها تصنيع المخدرات أو من خلال براز متعاطي المخدرات.وقالت سارة نوفايس، عالمة السموم البيئية البحرية في مركز العلوم البحرية والبيئية بجامعة البوليتكنيك في ليريا، لمجلة ساينس، إن النتائج «مهمة للغاية ومثيرة للقلق المحتمل».كانت جميع الإناث المشاركات في الدراسة حوامل، لكن الخبراء يقولون إن عواقب التعرض للكوكايين على الأجنة غير معروفة.ولا تزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث للتأكد من ما إذا كان الكوكايين يغير سلوك أسماك القرش.ومع ذلك، أظهرت الأبحاث السابقة أن الأدوية من المرجح أن يكون لها تأثيرات مماثلة على الحيوانات كما هو الحال على البشر.وفي العام الماضي، تم العثور على مركبات كيميائية، بما في ذلك مادة بنزويلكجونين، التي ينتجها الكبد بعد تعاطي الكوكايين، في عينات مياه البحر التي تم جمعها قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.