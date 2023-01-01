أسماء المستخدمين في WhatsApp ستتضمن ميزة مفيدة جدًا



WhatsApp WhatsApp

تعمل واتساب على ميزة جديدة تعد بتحسين خصوصية وأمان مستخدميها بشكل كبير، ووفقاً لموقع WABetaInfo، وبعد تحليل النسخة التجريبية من التطبيق لنظام أندرويد (2.24.18.2)، فإن نظام أسماء المستخدمين الجديد الذي تنوي واتساب تنفيذه سيأتي مع ميزة أمان PIN، المصممة لمكافحة البريد العشوائي، وهي مشكلة أثرت على المنصة لفترة طويلة.

قد يعجبك أيضا...

تتيح هذه الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب تعيين رقم تعريف شخصي (PIN) لا يقل عن أربعة أرقام، وهو ما سيعمل كطبقة إضافية من الأمان، مما يقلل بشكل كبير من البريد العشوائي المستلم، وبفضل هذه الميزة الجديدة، لن يتمكن أولئك الذين لم يتفاعلوا مع مستخدم من قبل من إرسال رسائل إليه بمجرد معرفة اسم المستخدم الخاص به.لن يؤثر نظام PIN على المحادثات مع جهات الاتصال التي تفاعلت معها بالفعل، مما يسمح باستمرار المحادثات الحالية دون تغيير، ومع ذلك، لا تزال الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي ولا يوجد تاريخ مؤكد لإصدارها الرسمي حتى الآن، ومن المتوقع أن يصبح التطبيق متاحًا لجميع المستخدمين قبل نهاية العام.