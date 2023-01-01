أسعار و مواصفات سيات إبيزا 2024 بعد انخفاضها 100 ألف جنيه



سيات إبيزا 2024 سيات إبيزا 2024

تقدم سيات إبيزا الهاتشباك موديل 2024 في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري، بفئتين من التجهيزات وتخفيض 100 ألف جنيه وسعر يبدأ من مليون و75 ألف جنيه.



تقدم إبيزا في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و75 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية الأعلى تجهيزاً مقابل مليون و 250 ألف جنيه.



مواصفات سيات إبيزا التفصيلية بالسوق المصري:

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محرك سيات إبيزاإبيزا مزودة بمحرك TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة، وبقدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية. يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من سبع سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة.أبعاد سيات إبيزاتأتي إبيزا بطول 4059 مم، وطول قاعدة عجلات 2564 مم، وعرض يبلغ 1780 مم، وترتفع عن الأرض 1447 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 355 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.أمان سيات إبيزاابيزا تقدم للسوق المصري بباقة من تجهيزات أمان تشمل 6 وسادات هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA، نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist.كماليات سيات إبيزاجهزت إبيزا الجديدة بنظام معلوماتي ترفيهي يتصل بشاشة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Android Auto, Apple car play, Mirror link ، ومخرجين USB لتوصيل الهواتف الذكية، و4 سماعات لفئة Reference، و6 سماعات للفئتين الأعلى تجهيزًا، مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيا، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات. نظام مُثبت للسرعة، ونظام مُكيف هواء ثنائي المناطق وباقة interior chrome package.