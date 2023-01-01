أسعار ومواصفات "KGM توريس" 2024 في السوق المصري



KGM توريس KGM توريس

في النصف الثاني من شهر نوفمبر العام الماضي 2023 أزاحت شركة "عربيات إيجيبت" -الوكيل المحلي لعلامة KGM (سانج يونج سابقًا)- ستارها عن الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "توريس Torres"، والتي كانت قد بدأ إنتاجها عالميًا في عام 2022.. وبعد طرحها محليًا في أربع فئات، أعلنت الشركة خلال الأيام الماضية عن انضمام فئة جديدة للسيارة، وفي السطور التالية المواصفات التفصيلية.

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تتوفر "توريس" حاليًا في خمس فئات ويقدم الوكيل ضمان يصل إلى 100 ألف كيلومتر أو 5 سنوات أيهما أقرب.. أما بالنسبة لأسعارها فهي كالتالي:•الفئة الأولى Comfort بسعر 1,599,000 جنيه•الفئة الثانية Advanced بسعر 1,699,000 جنيه•الفئة الثالثة Luxury بسعر 1,899,000 جنيه•الفئة الرابعة Luxury Plus بسعر 1,960,000 جنيه•الفئة الخامسة Adventure بسعر 1,999,000 جنيهمنظومة القوةتعتمد توريس على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 163 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات لتصل سرعتها القصوى إلى 191 كم/س، وتعمل السيارة بنظام الدفع الثنائي للعجلات في أول ثلاث فئاتأنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:•عدد 2 وسائد هوائية•فرامل مانعة للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD•برنامج ثبات إلكتروني ESP•نظام مساعد الفرامل BAS•فرامل يد إلكترونية EPB•مساعد صعود المرتفعات HSA•نظام للتحكم في نزول المنحدرات HDC•نظام تحكم في الجر TCS•نظام الحماية النشط من الانقلاب ARP•نظام التحكم في تأرجح المقطورة TSC•نظام فرامل الاصطدام المتعدد MCB•إشارة التوقف في حالات الطوارئ ESS•مثبت ومحدد سرعة إلكتروني•حساسات ركن أمامية وخلفية•كاميرا خلفية•مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة•منبه تحذير لأحزمة الأمانوبالإضافة لما سبق تأتي الفئة الثانية بـأنظمة مثل: وسائد هواء جانبية وستارية، مفتاح تشغيل وإيقاف للوسادة هواء مقعد الراكب الأمامي، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS (كان سابقًا متاح في الفئة الثانية فقط).. وتتفوق الفئة الثالثة بحصولها على: نظام تحذير من البقعة العمياء مع إنذار، تحذير عند تغيير الحارة المرورية والاصطدام، تحذير من حركة المرور الخلفية.. أما الفئة الرابعة الجديدة فتحتوي على وسادة هواء لحماية الركبة في مقعد السائق.التجهيزات الخارجية والاختلافات بين الفئاتتتضمن التجهيزات الخارجية في الفئة القياسية من "توريس" كل من: مصابيح أمامية LED مع تحكم في مستوى الإضاءة، إضاءة نهارية LED، إشارات انعطاف أمامية LED، دعامة A وقضبان السقف بلون أسود، مرايا الأبواب بخاصية ضبط وطي كهربائي وخاصية تسخين، إشارات انعطاف LED بمرايا الأبواب، زجاج أمامي معتم بخاصية تقليل الضوضاء، نوافذ خلفية وزجاج خلفي معتم للخصوصية، مساحة للزجاج الخلفي مع رشاشات مياه، جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، إطار مؤقت مع معدات تغيير الإطار..بالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، جنوط رياضية مقاس 18 بوصة (دايموند كات).. وتتفوق الفئة الثالثة على ما سبق بحصولها على فتح وغلق باب الشنطة كهربائيًا، غطاء حمولة الأمتعة.. فيما تنفرد الفئة الرابعة بجنوط مقاس 20 بوصة غير متاحة في باقي الفئات حتى الفئة الأعلى منها، ولذلك تستمر الفئة الخامسة بنفس مقاس الجنوط 18 بوصة.المقصورة الداخلية والاختلافات بين الفئاتتم تعزيز مقصورة "توريس" في الفئة القياسية بتجهيزات مثل: عجلة القيادة متعددة الوظائف وبخاصية الضبط والإمالة، باور ستيرنج كهربي، لوحة القيادة ومقبض ناقل الحركة مكسوان بالجلد وكذلك بدال السرعة، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 8 بوصة للتحكم في التكييف ومتعددة الوظائف، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.5 بوصة مزودة بشاشة LCD ملونة مقاس 4.2 بوصة، شاشة ترفيه وعرض بيانات مقاس 9 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، بلوتوث، نظام صوت مكون من 6 سماعات، شاحن USB + فتحة USB للمقاعد الأمامية، مخارج كهربائية 12 فولت في الأمام والخلف، حاجب شمسي بمرآة مضاءة..بالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ مفتاح ذكي مزدوج مع نظام قفل أوتوماتيك، زر تشغيل/إيقاف المحرك، فرش جلد للمقاعد (أسود ورمادي)، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، شاحن USB + فتحة USB للمقاعد الخلفية، مسند ذراع مركزي خلفي مع حامل أكواب..ويضاف إلى الفئة الثالثة: كسوة الأبواب الداخلية مغطاة بالجلد، فرش جلد للمقصورة (بني و كاكي)، سقف داخلي أسود، ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 8 اتجاهات، خاصية تدفئة بالمقاعد، خاصية تبريد بالمقاعد الأمامية، إضاءة داخلية محيطة 32 لون، ستائر خلفية، فتحة سقف كهربائية.ولا تختلف الفئة الرابعة بمزايا داخلية إضافية، ولكن تنفرد الفئة الخامسة بنظام دفع كلي للعجلات نشط ACTIVE AWD WITH LOCK.