أسعار ومواصفات مرسيدس مايباخ إس كلاس23 مايو 2021



مرسيدس مايباخ إس كلاس مرسيدس مايباخ إس كلاس

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2025 ، وتنتمي مايباخ اس كلاس لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .



- مواصفات مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2025 :



تنافس سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس العديد من الطرازات الأخرى منها، بنتلي و رولزرويس، وتأتي جميع سيارات مايباخ اس كلاس الجديدة بخارجية من لونين، منها لون أسود للجزء السفلي وفضي للجزء العلوي، بجانب لمسات ذهبية على الشبك الأمامي ومختلف أنحاء السيارة الخارجية.

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زودت سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس الجديدة بجنوط تم صناعتها من الألمنيوم مقاس 20 بوصه، وبها جلود بيضاء ناعمة على المقاعد والأبواب والكونسول الأوسط .- محرك مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2025 :تحصل سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2025 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4000 سي سي توين تيربو، بجانب نظام هايبرد ينتج 48 فولت ، وبها قوة 496 حصان ، وتعمل السيارة الألمانية الجديدة بـ نظام الدفع الرباعي للعجلات .- وفي سياق متصل :شركة مرسيدس بنز هي عبارة عن علامة ألمانية في عالم صناعة السيارات وهي شركة فرعية تابعة لشركة دايملر، وتشتهر مرسيدس بنز بصناعتها للسيارات الفاخرة وعربات النقل والشاحنات والحافلات وسيارات الإسعاف، و يقع مقرها الرئيسي في مدينة شتوتجارت في ولاية بادن فورتمبيرج، وظهرت لأول مرة في عام 1925.تعود أصول مرسيدس بنز إلى دايملر موتورين جيزيلشافت المنتجة من شركة محركات دايملر عام 1901 وبينز باتينت موتورفاجن المصممة على يد المهندس كارل بنز عام 1886، وكانت في ذلك الوقت أول سيارة تعمل بالبنزين، شعار العلامة التجارية لمرسيدس تعني الوصل الي " الأفضل أو لا شيء " .وقام كارل بنز بأختراع أول سيارة تعمل بالبنزين، وهي سيارة بنز باتنت موتورفاجن، وحصلت على براءة اختراع في يناير من عام 1886، و تم تسويق سيارة مرسيدس لأول مرة في عام 1901 بواسطة شركة محركات دايملر ، وفي عام 1902 قام رائد أعمال السيارات النمساوي إميل يلينك، الذي عمل مع شركة محركات دايملر، بإبتكار العلامة التجارية بعد أن أطلق اسم مرسيدس 35 حصان على السيارة المصنعة عام 1901 وذلك لان اسم ابنته كان مرسيدس يلنيك.ومن هنا قام رجل الاعمال إميل يلينك بالترويج لسيارات دايملر في أوساط نخبة المجتمع في منزله الذي استأجره، والذي كان في ذلك الوقت مكانًا للقاء نخبة المجتمع في فرنسا وأوروبا، وخاصة في فصل الشتاء. ومن بين عملائه عائلة روتشيلد وشخصيات معروفة أخرى. لكن خطط يلنيك ذهبت أبعد من ذلك وفي عام 1901 كان يبيع سيارات مرسيدس في العالم الجديد أيضًا .