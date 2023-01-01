أسعار ومواصفات شيري EQ7 أول سيارة كهربائية للعلامة الصينية تصل مصر رسميًا..

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كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، رسميًا عن السيارة EQ7 الكهربائية، التي تعد أولى سيارات العلامة الصينية بالسوق المحلي.

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تنتمي شيري EQ7 إلى فئة السيارات الـSUV متوسطة الحجم، وتجمع بحسب الوكيل المحلي بين التقنيات المتطورة والتصميم العصري الأنيق، وتعد انعكاسًا لاهتمام شيري بتعزيز الاستدامة البيئية والإسهام في تقليل الانبعاثات الضارة.تقدم شيري EQ7 الكهربائية الجديدة بطول 4.675 ملم، وعرضها الإجمالي 1.910 ملم، وارتفاعها 1.660 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.830 ملم.تتوفر السيارة في مصر بنسخة واحدة ، على محرك بطاقة 155 كيلووات و285 نيوتن متر، وبطارية 67.12 كيلو وات في الساعة بمدى يصل إلى 512 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.شيري EQ7 تدعم الشحن فائق السرعة، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.تمتلك EQ7 المقدمة عالميًا مقصورة مزودة بإضاءات محيطية تصل إلى 64 لونًا، ومقاعد أمامية بنظام التدليك والتدفئة وتدفئة بعجلة القيادة؛ إضافة إلى نظام مراقبة السائق للتنبيه عند الإرهاق، ومثبت سرعة تكيفي، وتحذير من الاصطدام.تقدم سيارة شيري من فئة واحدة بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه، وضمان 8 سنوات للبطارية، وضمان شامل لمده 6 سنوات أو 150 الف كم أيهما أقرب.