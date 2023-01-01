أسعار ومواصفات "بايك X7" الجديدة كليًا بعد تدشينها بالسوق المصري



"بايك X7" "بايك X7"

علنت شركة "الكان أوتو" -الوكيل الجديد لعلامة "بايك BAIC" الصينية في مصر- مساء أمس عن تدشين الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم X7، جنبًا إلى جنب كل من السيدان "U5 Plus" والكروس أوفر SUV مدمجة X55.. إيذانًا ببدء عملياتها رسميًا كوكيل جديد للعلامة الصينية في السوق المصري.



وكانت السيارة X7 قد حصلت عالميًا على نسخة فيس ليفت في عام 2022 انطلقت كموديل 2023، وهي التي تم طرحها في مصر، وفيما يلي نستعرض مواصفاتها وأسعار فئاتها.

•الفئة High Line بسعر 1,524,900 جنيه

•الفئة Top Line بسعر 1,599,900 جنيه

•الفئة Premium Line بسعر 1,674,900 جنيه



منظومة القوة

تعتمد X7 على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 185 حصان وأقصى عزم دوران 305 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.

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أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:•وسائد هواء أمامية وجانبية•فرامل مانعة للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD•برنامج ثبات إلكتروني ESP•فرامل يد كهربائية EPB•مساعد فرامل إلكتروني EBA•نظام التحكم في الجر TCS•نظام ثبات على المرتفعات HHC•نظام تحكم عند نزول منحدر HDC•خاصية التعليق التلقائي Auto Hold•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS•إنذار ضد السرقة•عدد 4 رادار خلفي•كاميرا خلفية•مثبت سرعة•تذكير بربط حزام المقاعد الأمامية (علامة + صوت)وبالإضافة لما سبق تأتي الفئة الثانية بـ(وسائد هواء ستارية، مثبت سرعة تكيفي ذكي IACC، تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ومساعد للحفاظ على المسار، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامي FCW، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB، مساعدة في الشعاع العالي، مساعدة في الازدحام المروري)..فيما تتفوق الفئة الثالثة بحصولها على (عدد 6 رادار خلفي، عدد 6 رادار أمامي، صورة ثلاثية الأبعاد بانورامية متحركة بزاوية 360ْ، كشف الأجسام المتحركة، رصد النقط العمياء، تحذير عند فتح الأبواب، مساعد ركن السيارة بزر واحد APA).التجهيزات الخارجية والداخليةتتوفر السيارة في أربعة ألوان خارجية هم (الأبيض والأسود والفضي والرمادي).. وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بين فئات X7•الفئة الأولى (مليون و525 ألف جنيه)إضاءة أمامية LED، ضبط مستوى ارتفاع الضوء الأمامي، إضاءة نهارية LED، إضاءة خلفية LED، إضاءة فرامل طوارئ بوميض، خاصية إضاءة تتبعية Follow me home، ضبط مرايا الأبواب كهربائيًا مع خاصية تسخين، طي مرايا الأبواب تلقائيًا عند القفل، مقبض الباب الذكي المخفي، حامل أمتعة، ستارة للشنطة الخلفية، عجلات مقاس (18 بوصة)، إطار احتياطي غير كامل الحجم.مفتاح ريموت، خاصية الدخول بدون مفتاح، زر تشغيل/إيقاف المحرك، تشغيل مفتاح تشغيل الزجاج الخلفي عند الرجوع للخلف، باور ستيرنج كهربي EPS، أنظمة قيادة (Standard وSport وECO)، بدال نقل حركة إلكتروني، عجلة قيادة مايكروفايبر متعددة الوظائف قابلة للتعديل في أربع وضعيات، مرآة خلفية مضادة للتوهج، إضاءة محيطية متعددة الألوان بـ64 لون عند (لوحة القيادة)، إضاءة علوية بتقنية اللمس، رفع نافذة (باب السائق) بضغطة واحدة مع خاصية منع الضغط الذكية، سقف بانوراما..فرش المقاعد جلد نابا، ضبط زاوية ظهر المقاعد الخلفية، ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات، ضبط مقعد الراكب الأمامي (يدويًا) في 4 اتجاهات، دعم الخصر الهوائي مع تعديل كهربائي (لمقعد السائق).. تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، فتحات تكييف خلفية.شاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة، شاشة عدادات LCD مقاس 7 بوصة، ثلاث شاشات ذكية التفاعل، واي فاي، بلوتوث، توصيل سهل Carlink، منفذ كهرباء 12 فولت، فتحات USB (عدد 2 أمامية +1 خلفية)، منفذ شحن نوع C، نظام صوت مكون من (6 سماعات).•الفئة الثانية (مليون و600 ألف جنيه)بالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ إضاءة أمامية أوتوماتيك، فتح باب الشنطة كهربائيًا، حساس لباب الشنطة ضد العوائق مع ذاكرة للارتفاع، حساس المطر لمسح الزجاج الأمامي، عجلات مقاس (19 بوصة)، نظام صوت مكون من (8 سماعات)، نظام إدارة مراقبة جودة الهواء AQS، نظام تنقية التكييف PM2.5، شحن لاسلكي للهواتف المحمولة.•الفئة الثالثة (مليون و675 ألف جنيه)وتتفوق الفئة الثالثة على ما سبق بحصولها على: طلاء خارجي ثنائي اللون، مرايا الأبواب بخاصية ذاكرة عند الرجوع للخلف، زجاج خلفي معتم للخصوصية، منفذ كهرباء 12 فولت في صندوق الأمتعة الخلفي، عجلة القيادة بخاصية اللمس، تحكم بفتح السقف بواسطة المفتاح عند بعد، تحكم برفع النوافذ بواسطة المفتاح عند بعد، رفع نافذة (الأبواب الأربعة) بضغطة واحدة مع خاصية منع الضغط الذكية، إغلاق النوافذ تلقائيًا في الأمطار، إضاءة محيطية متعددة الألوان بـ64 لون (في السيارة كلها)، ضبط مقعد الراكب الأمامي (كهربائيًا) في 4 اتجاهات، دعم الخصر الهوائي مع تعديل كهربائي (للمقاعد الأمامية)، وسادة القدم الكهربائية قابلة للتعديل للراكب، مقاعد أمامية بوظائف تدفئة وتهوية وتدليك، مقعد السائق مع 3 ذاكرات، الصف الخلفي بوظائف تدفئة وتهوية وتدليك، منطقة تحكم الترفيه في مسند الذراع