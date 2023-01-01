- أسعار كاديلاك اسكاليد موديل 2025 بالسعودية



كاديلاك اسكاليد موديل 2025 كاديلاك اسكاليد موديل 2025

أعلنت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك اسكاليد موديل 2025 ، وتنتمي اسكاليد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بتصميم جرئ وجذاب، وهى الشقيقة الأعلى فخامة لكل من، جي ام سي يوكون، و شيفروليه تاهو .

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- مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025تظهر سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءة بتصميم مستمد من نسختها الكهربائية بالكامل اسكاليد IQ، وبها شعار كاديلاك الجديد المضيء على غطاء المحرك، وبها إضاءة حول الشبك الأمامي، وبها جنوط جديدة مقاس 24 بوصة .كما ان سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تحتوي أيضا علي، شاشة مقاس 55 بوصه تمتد على لوحة القيادة، وبها شاشة مقاس 35 بوصه للسائق، وشاشة تعمل باللمس مقاس 20 بوصه للراكب المرافق، وبها شاشات مقاس 12,6 بوصه، وبها نظام Super Cruise للقيادة شبه الذاتية من جنرال موتورز، ونظام تعليق هوائي متكيف، و Magnetic Ride Control 4.0.- محرك كاديلاك اسكاليد موديل 2025تحصل سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 على قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي ، وتنتج قوة 420 حصان، وعزم دوران يصل إلى 624 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .وتحتوي أيضا علي محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي سوبر تشارج يصدر منه قوة 682 حصان، وعزم دوران 926 نيوتن /متر .- أسعار كاديلاك اسكاليد موديل 2025 بالسعوديةالفئة الأولي من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 335 ألف ريال سعودي .الفئة الثانية من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 347 ألف ريال سعودي .الفئة الثالثة من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 370 ألف ريال سعودي .الفئة الرابعة من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 381 ألف ريال سعودي .الفئة الخامسة من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 372 ألف ريال سعودي .الفئة السادسة من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 383 ألف ريال سعودي .الفئة السابعة من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 443 ألف ريال سعودي .الفئة الثامنة من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 455 ألف ريال سعودي .الفئة التاسعة من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 445 ألف ريال سعودي .الفئة العاشرة من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 457 ألف ريال سعودي .الفئة الحادية عشر من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 407 ألف ريال سعودي .