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أسعار سياره MG6 موديل 2025 في السوق المصري

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صورة الخبر: MG6
MG6

شهدت الفترة الماضية تقديم موديلات 2025 لسيارات إم جي (MG) في مصر، وذلك من خلال وكيلها المحلي، ومن ضمنهم موديل 2025 من سيارة MG6 (ام جي 6)، والتي جاء سعرها كالتالي:

- فئة كومفورت (غير متاحة حاليا).

- فئة لكشري فرش داخلي أسود بسعر 1 مليون و220 ألف جنيه.
- فئة ثالثة لكشري فرش داخلي أحمر بسعر 1 مليون و250 ألف جنيه.



جدير بالذكر أن هذه الفئات تشترك في محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 169 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).


وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:

- وسائد هوائية امامية.

- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- مصابيح هالوجين أمامية.

-سنسور خلفي.

- كاميرا خلفية.

- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- تكييف هواء.

- نظام ترفيهي ومعلوماتي يعمل من خلال شاشة 8 بوصة باللمس.

- فرش داخلي من القماش.

المصدر: التوكيل

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