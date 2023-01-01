أسعار سياره KGM توريس 2024 بعد إطلاق فئة جديدة منها في مصر



KGM توريس 2024 KGM توريس 2024

خلال الفترة الماضية قدمت شركة عربيات للتجارة والتوزيع في مصر باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات KGM الكورية (سانج يونج سابقا)، أحدث قائمة سعرية لسياراتها، والتي تضمنت ظهور فئة جديدة من سيارتها توريس 2024 الجديدة، حيث كانت هذه القائمة كالتالي:

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- فئة كومفورت بسعر 1 مليون و599 ألف جنيه.- فئة أدفانسد بسعر 1 مليون و699 ألف جنيه.- فئة لكشري بسعر 1 مليون و899 ألف جنيه.- فئة لكشري بلس (الفئة الجديدة) بسعر 1 مليون و960 ألف جنيه.- فئة أدفنشر (دفع كلي) بسعر 1 مليون و999 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 163 حصان و280 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي) بالفئات الأربعة الأولى، أما الفئة الخامسة الأخيرة فتنتقل قوة المحرك للعجلات الاربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).وتشمل التجهيزات الأساسية المقدمة مع هذا الموديل الآتي:- نظام المكابح ABS.- نظام المكابح EBD.- 7 وسائد هوائية.- مصابيح LED أمامية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- كاميرا خلفية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- شاشة 12.5 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مثبت سرعة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.