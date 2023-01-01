أسعار سياره كيا كارينز العائلية موديل 2010 .. اركب أوتوماتيك



كيا كارينز كيا كارينز

تعتبر السيارة كيا كارينز واحدة من اشهر السيارات التي انطلقت بالسوق المصري، حيث تجمع بين الاطلالة الرياضية والتصميم العائلي، بالاضافة إلى مجموعة كبيرة من التجهيزات بحسب الفئة المطروحة مع نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال والاخر أوتوماتيكي الاداء.

قد يعجبك أيضا...

تعتمد السيارة كيا كارينز 2010 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، حيث يمكنه ضخ قوة قدرها 124 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة، و 154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4200 لفة في الدقيقة.تضم كيا كارينز 2010 تجهيزات متنوعة منها، نظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX وUSB، ومشغل اسطوانات، مكيف هواء، عجلة قيادة قابلة للتعديل وتدعم عددًا من الوظائف، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.زودت كيا كارينز 2010 بعدد 2 من الوسائد الهوائية للمقعد الأمامي ومقعد السائق، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى وجود مثبت سرعة، وجنوط ذات مظهر رياضي.وتأتي السيارة كيا كارينز 2010 بأبعاد خارجية تتضمن، 4510 مم للطول الكلي، و1750 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1610 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2750 مم، كما تأتي بتصميم خارجي كبير نسبيًا، مع وجود أقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومصابيح أمامية كبيرة الحجم واخرى للضباب.أسعار السيارة كيا كارينز موديل 2010تبدأ أسعار السيارة كيا كارينز موديل 2010 في السوق المصري للسيارات المستعملة من 500 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل وبناقل سرعات أوتوماتيك.