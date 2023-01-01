أسعار سياره شيفروليه تاهو 2024 في السعودية



شيفروليه تاهو 2024 شيفروليه تاهو 2024

كشفت شركة شيفوليه عن أسعار طرازها الجديد شيفروليه تاهو موديل 2024 في المملكة العربية السعودية ، وتنتمي تاهو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

قد يعجبك أيضا...

- محرك شيفروليه تاهو موديل 2024 :تحصل سيارة شيفروليه تاهو موديل 2024 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي ، وتنتج قوة 355 حصان، يصل عزم دورانها إلى 519 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .أسعار شيفروليه تاهو 2024 في السعوديةأما بالنسبة للنسخة الأقوى من شيفروليه تاهو فتستمد قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي ، وتنتج قوة 420 حصان، وعزم دوران يصل إلى 623 نيوتن/متر ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .- مواصفات شيفروليه تاهو موديل 2024 :زودت سيارة شيفروليه تاهو موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي أسود يتوسطه خط ممتد بشكل عرضي من الكروم، وبها شعار شيفروليه الذهبي، وتمتلك مصابيح LED مميزة للقيادة النهارية، وتسير على جنوط مقاس 18 بوصه، وتمتلك شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 8 بوصه و تدعم نظام الترفيه والمعلومات، وتمتلك باقة تنبيه ومساعدة السائق، وبها شاشة مقاس 10.2 بوصه تتوافق مع خدمات جوجل .أسعار شيفروليه تاهو 2024 في السعوديةبالإضافة الي ان سيارة شيفروليه تاهو موديل 2024 تمتلك أيضا ، مقاعد جلدية حاضنة ، وبها ثلاجة مدمجة بالكونسول المركزي، ونظام التعليق الهوائي التكيفي في 4 زوايا، وهناك 4 مخارج للعادم، وفتحة سقف بانوراما، وباقة رفاهية، ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية، وبها قضيب متقاطع داكن، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 8 بوصه، ومقصورة سوداء مع لمسات حمراء، وبها فرامل عالية الأداء متوفرة من بريمبو ، وبها نظام تحكم القيادة المغناطيسي، وباقة للرؤية المعززة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع فرملة أوتوماتيك بالسرعة الكاملة وميزة الفرملة الأوتوماتيكية الخلفية .- أسعار شيفروليه تاهو موديل 2024 :الفئة الأولي من سيارة شيفروليه تاهو موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 235 ألف ريال سعودي .الفئة الثانية من سيارة شيفروليه تاهو موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 250.200 ألف ريال سعودي .الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه تاهو موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 296.500 ألف ريال سعودي .الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه تاهو موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 309.800 ألف ريال سعودي .الفئة الخامسة من سيارة شيفروليه تاهو موديل 2024 تباع في السعودية بسعر 324.600 ألف ريال سعودي .