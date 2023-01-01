أسعار سياره شيري أريزو 5 موديل 2025 بعد الزيادة الأخيرة



شيري أريزو 5 شيري أريزو 5

تقدم شركة جي بي غبور أوتو (وكيل سيارات شيري في مصر) موديل 2025 من سيارتها شيري أريزو 5 التي يتم تجميعها محليا، حيث تم ذكر أحدث أسعار لهذا الموديل من السيارة كالتالي بعد تقديم زيادة سعرية جديدة على السيارة:

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- فئة أولى مع ناقل يدوي بسعر 655 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة ثانية مع ناقل أوتوماتيكي بسعر 700 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة ثالثة هاي لاين مع ناقل أوتوماتيكي بسعر 725 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).وتشترك فئات هذه السيارة في نفس محرك البنزين المكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى من السيارة، وناقل حركة أوتوماتيكي بباقي الفئات.وتشمل التجهيزات الأساسية بسيارة شيري أريزو المجمعة محليا مصابيح هالوجين أمامية وLED نهارية، ونظام لدخول السيارة بدون مفتاح، وسنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة، وتكييف هواء، ومثبت سرعة، وفرش داخلي من القماش.أما بالنسبة للتجهيزات الاخرى المتواجدة بالفئات الأعلى من السيارة فتشمل فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلدية، وشاشة باللمس 7 بوصة، كما تتميز جميع فئات السيارة بمساحة تخزين بالصندوق الخلفي تصل إلى 430 لتر.