أسعار سياره رينو سانديرو 2017 .. أرخص هاتشباك مستعملة



رينو سانديرو 2017 رينو سانديرو 2017

تعتبر سيارة رينو سانديرو واحدة من أشهر السيارات الفرنسية والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك بالسوق المصري، حيث قدمت عبر باقة من التجهيزات بإختلاف الموديلات، كما تعد من ابرز السيارات الاقتصادية في سوق المستعمل.

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ظهرت السيارة رينو سانديرو في السوق المصري للسيارات المستعملة بأسعار تتراوح بين 420 ألف حتى 490 ألف جنيه مع فرق الحالات العامة للسيارة، والتي تتضمن عدد الكيلومترات، والحالة الفنية والميكانيكية، بالاضافة إلى مفهوم الفبريكا.القدرات الفنية لسيارة رينو سانديرو 2017تعتمد رينو سانديرو فنيًا على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 110 حصان و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات "دفع أمامي".تجهيزات سيارة رينو سانديرو 2017تأتي السيارة رينو سانديرو بنظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، راديو، عجلة قيادة تدعم عدد من أوامر التحكم، مكيف هواء يدوي، فرش قماش، سنتر لوك، انذار مانع للسرقة، جنوط، مصابيح ضباب، وسائد هوائية AIRBAGS بعدد 2، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر مانع السرقة.ابعاد السيارة رينو سانديرو 2017طول قاعدة العجلات 2590 مم.الطول الكلي للسيارة 4058 مم.عرض السيارة الكلي 1994 مم.الارتفاع الكلي 1518 مم.الخلوص الأرضي 155 مم "إرتفاع السيارة عن الارض".مساحة التخزين الخلفية 320 لتر.سعة خزان الوقود 50 لتر.