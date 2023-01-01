أسعار سياره إكس بينج G9 الكهربائية في مصر



إكس بينج G9 إكس بينج G9

أعلن وكيل سيارات إكس بينج بالسوق المصري عن توافر طرازها الجديد إكس بينج G9 الكهربائية، وتنتمي بينج G9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .



- وسائل الأمان بـ بإكس بينج G9 :



تمتلك سيارة إكس بينج G9 الكهربائية العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 7 وسائد هوائية، وأنظمة التحكم الإلكتروني في الثبات، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام دعم التوازن أثناء صعود ونزول المنحدرات، وأنظمة لدعم السائق والقيادة الذاتية، وتحذيرات التصادم الأمامي والخلفي وحركة المرور الجانبية عند فتح الأبواب ، و تحذير النقاط العمياء، ونظام مغادرة الحارة المرورية ، ونظام التوجيه الذاتي لحفظ المسار، وميزة التغيير الذاتي للحارة المرورية، وبها إمكانية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام تحذير السائق عند ملاحظته للإرهاق.

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- محرك إكس بينج G9 الكهربائية في مصر :زودت سيارة إكس بينج G9 الكهربائية بمحرك كهربائي ينتج قوة 276 حصان، وعزم دوران يصل الي 430 نيوتن/متر ، وتتسارع من الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.4 ثانية، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 460 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وبها بطارية سعة 98 كيلووات/ساعة ، ويمكنها ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 570 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .وتمتلك محرك إضافي بقوة 550 حصان ، ويصل عزم دورانه الي 717 نيوتن/متر، ويمكن لهذه النسخة ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 520 كم/ساعة .- مواصفات إكس بينج G9 العائلية الجديدة :تحتوي سيارة إكس بينج G9 الـ SUV الجديدة علي العديد من المميزات من ضمنها ، شاشات مقاس 10.25 بوصة للعدادات الرقمية، وبها شاشة مقاس 14.96 بوصة في الوسط لنظام المعلومات الداعم للاتصال بأبل كاربلاي وأندرويد أوتو .- أسعار إكس بينج G9 الـ SUV الجديدة :الفئة الأولي من سيارة إكس بينج G9 الـ SUV الجديدة تباع بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة إكس بينج G9 الـ SUV الجديدة تباع بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة إكس بينج G9 الـ SUV الجديدة تباع بسعر 3 ملايين جنيه .الفئة الرابعة من سيارة إكس بينج G9 الـ SUV الجديدة تباع بسعر 3 ملايين و100 ألف جنيه .الفئة الخامسة من سيارة إكس بينج G9 الـ SUV الجديدة تباع بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه .والجدير بالذكر ان شركة إكس بينج إيجيبت تقدم ضمانا لمدة 8 سنوات أو 160 ألف /كم للبطارية ومجموعة النقل، بالإضافة إلى ضمان أساسي يمتد إلى 5 سنوات أو 120 ألف/ كم .