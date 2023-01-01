أسعار سيارة GS4 موديل 2024 نزلت 120 ألف جنيه ..



GS4 GS4

شهدت أسعار السيارة GS4 موديل 2024 المقدمة من شركة GAC الصينية انخفاضات رسمية شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، حيث انخفضت أسعار السيارة والتي تنتمي للفئة الرياضية بقيمة قدرها 120 ألف جنيه للفئة الأولى، و70 ألف جنيه للفئة الثانية، وتخفيض بلغ 100 ألف جنيه للفئة الثالثة.



ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة GS4 موديل 2024 المقدمة في السوق المصري بعد التخفيضات مع عرض أبرز المواصفات الفنية..



القدرات الفنية وتجهيزات GS4 موديل 2024



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تأتي السيارة GS4 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من إنتاج قوة قدرها 168 حصانا و365 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.وتقدم السيارة GS4 موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 4545 مم للطول الكلي، وبعرض كلي يبلغ 1856 مم، و1700 مم للارتفاع الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، وتضم السيارة سعة تخزين خلفية تتسع لـ 470 لترا، بالاضافة إلى خزان وقود 55 لترا.وتضم السيارة GS4 موديل 2024 جنوطا رياضية، مرايا جانبية كهربائية، إشارات ضوئية، حساسات ركن، كاميرا، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس، قفل مركزي، انذار، ريموت تحكم، وسائد هوائية، فرامل ABS وبرنامج EBD.أسعار GS4 موديل 2024 الرسمية في مصر بعد التخفيضاتالفئة الأولى GS موديل 2024 بسعر 1,130,000 جنيه.الفئة الثانية GB موديل 2024 بسعر 1,230,000 جنيه.الفئة الثالثة GE موديل 2024 بسعر 1,290,000 جنيه.