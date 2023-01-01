أسعار سيارات "شانجان" الجديدة بالرغم من عدم توافرها



شانجان شانجان

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو GB Auto، الوكيل المحلي لعلامة "شانجان Changan"، عن تخفيضات جديدة على أسعار سيارات العلامة الصينية في السوق المصري من موديلات 2024 بقيمة تراوحت بين 10و 55 ألف جنيه، مع الإشارة إلى أنها لا تزال غير متوفرة في الوقت الحالي.



شانجان CS 35 بلس

حصلت "شانجان CS35 Plus" موديل 2024 على تخفيض بقيمة 25 ألف جنيه على الفئة الأولى، و30 ألف جنيه على الفئة الثانية، و20 ألف جنيه على الفئة الثالثة، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:



?? الفئة الأولى Elite بسعر 1,125,000 جنيه

?? الفئة الثانية Premium بسعر 1,200,000 جنيه

?? الفئة الثالثة Flagship بسعر 1,299,000 جنيه

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