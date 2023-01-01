أسعار سوبارو فورستر 2024 الجديدة..انخفضت 100 ألف جنيه ..

آخر الأخبارأخبار السيارات › أسعار سوبارو فورستر 2024 الجديدة..انخفضت 100 ألف جنيه ..

صورة الخبر: سوبارو فورستر 2024
سوبارو فورستر 2024

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس .

وجاء ذلك بعدما استقرت أسعار صرف الدولار ، وبالتالي أصبح هناك اقبال من المواطنين علي شراء السيارات الجديدة من ضمنها سوبارو فورستر موديل 2024 .

- مواصفات سوبارو فورستر موديل 2024 :

تمتلك سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة من ضمنها، شاشة LCD متعددة الوظائف مقاس 6.3 بوصة ، ونظام لـ مراقبة القيادة يستخدم تقنية التعرف على الوجه، و ESP، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك سوبارو فورستر موديل 2024 :

تحصل سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 63 لتر ، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم دورانها يصل الي 196 نيوتن/متر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.3 ثانية .

- أسعار سوبارو فورستر موديل 2024 الجديدة :
تباع سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها 2 مليون و 599 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 695 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 96 ألف جنيه .

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار سوبارو فورستر 2024 الجديدة..انخفضت 100 ألف جنيه ..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36294

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم