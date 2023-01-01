أسعار سوبارو فورستر 2024 الجديدة..انخفضت 100 ألف جنيه ..



سوبارو فورستر 2024 سوبارو فورستر 2024

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس .



وجاء ذلك بعدما استقرت أسعار صرف الدولار ، وبالتالي أصبح هناك اقبال من المواطنين علي شراء السيارات الجديدة من ضمنها سوبارو فورستر موديل 2024 .



- مواصفات سوبارو فورستر موديل 2024 :

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تمتلك سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة من ضمنها، شاشة LCD متعددة الوظائف مقاس 6.3 بوصة ، ونظام لـ مراقبة القيادة يستخدم تقنية التعرف على الوجه، و ESP، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .- محرك سوبارو فورستر موديل 2024 :تحصل سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 63 لتر ، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم دورانها يصل الي 196 نيوتن/متر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.3 ثانية .- أسعار سوبارو فورستر موديل 2024 الجديدة :تباع سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها 2 مليون و 599 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 695 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 96 ألف جنيه .