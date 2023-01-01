أسعار جي ايه سي GS3 الجديدة بعد انخفاضها



جي ايه سي GS3 جي ايه سي GS3

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة جميل موتورز (وكيل شركة جي ايه سي GAC للسيارات) لتخفيضات سعرية على موديل 2024 الجديد من سيارتها GS3 Emzoom، والتي يتم تقديمها محليا بأربع فئات تم الإعلان عن أسعارهم كالتالي بعد التخفيض:



- فئة GS بسعر 1 مليون و90 ألف جنيه (بعد تخفيض 90 ألف جنيه).



- فئة GB بسعر 1 مليون و150 ألف جنيه (بعد تخفيض 100 ألف جنيه).

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- فئة GL بسعر 1 مليون و250 ألف جنيه (بعد تخفيض 70 ألف جنيه).- فئة R-Style بسعر 1 مليون و350 ألف جنيه (بعد تخفيض 60 ألف جنيه).وتحمل السيارة محرك بسعة 1500 سي سي يتصل بشاحن توربيني، وهو بقوة 177 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية بالسيارة الآتي:- مكابح مانعة للانغلاق ABS.- وسائد هوائية أمامية.- مصابيح أمامية LED.- إضاءة نهارية LED.- مثبت سرعة.- حساسات ركن خلفية.- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم سماعتين.- نظام التحكم بالسيارة عند صعود المرتفعات HHC.- فرش داخلي من القماش.- مصابيح ضبابية خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.