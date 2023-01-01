أسعار جديدة لموديل 2024 من بيستون T55 في مصر



بيستون T55 بيستون T55

باعتبارها وكيلا لسيارات بيستون في مصر، قدمت شركة مصر حلوان مؤخرا تخفيضات سعرية على موديل 2024 من سيارتها T55 التي تنتمي لفئة مركبات SUV في السوق المحلي، والذي أصبح يباع بالأسعار الرسمية التالية:



- فئة ديلوكس بسعر 1 مليون و80 ألف جنيه (بعد تخفيض 25 ألف جنيه).



- فئة بريميوم بسعر 1 مليون و135 ألف جنيه (بعد تخفيض 30 ألف جنيه).

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- فئة بريميوم بلس بسعر 1 مليون و199 ألف جنيه (بعد تخفيض 46 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 169 حصان وعزم 258 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل أهم التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية بالصف الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام للتحكم في الجر TSC.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح LED أمامية نهارية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم والتسخين.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- نوافذ كهربائية.- تكييف أوتوماتيكي.- نظام أوامر صوتية.